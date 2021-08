Gran finale per “Mille di queste Notti”. “La Ridiculosa commedia” e il rito collettivo del “Concerto all’alba” sul mare

Volge al termine la rassegna estiva “Mille di queste Notti” organizzata da Comune di Manfredonia, Teatro Pubblico Pugliese, Compagnia Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions, in sinergia con il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, il Parco Archeologico di Siponto e con il GAL DaunOfantino; compagine a cui si aggiunge per questo gran finale Marina del Gargano Porto turistico di Manfredonia.

Teatro e musica saranno protagonisti degli ultimi due appuntamenti in programma il 20 e il 21 agosto in diversi luoghi di Manfredonia. Appuntamento con la commedia dell’arte venerdì 20 agosto alle 21.00 nella Nuova piazza di Comunità che ospiterà “La Ridiculosa commedia” della Compagnia I nuovi scalzi. Una nuova drammaturgia, frutto del lavoro di creazione degli attori assieme a Claudio De Maglio.

Attraverso la comicità e gli schemi classici della commedia dell’arte, la compagnia ci parla del potere della speculazione edilizia e della politica corrotta, della libertà di scelta del proprio futuro, della cura dei propri sogni e della propria terra… riportando il teatro al suo antico e sacro ruolo di denuncia.

In una giornata come tante altre Friariello, moderno Pulcinella, un semplice contadino, si trova ad essere preso di mira da Pantalon De Borghia, un avido imprenditore edilizio, e dott. Graiano d’Asti, un politico facile alla corruzione. In quello stesso giorno è di ritorno a casa Florenzia, figlia dell’imprenditore, che dopo molti anni in viaggio alla ricerca della propria libertà, è costretta a tornare ai luoghi natii avendo terminato ogni risorsa economica datale dal padre.

Uno spettacolo dinamico, fresco, emozionante e comico, che ha conquistato anche il pubblico internazionale. Gli attori sono sempre in scena: la loro capacità di giocare dentro e fuori la scena rapisce il pubblico in un ritmo incalzante di avvenimenti, lazzi, musiche dal vivo, suoni, poesia e bravura attoriale. È il puro gioco del teatro fatto dagli attori, che crea la magia e la bellezza di questo spettacolo.

Con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese; disegno luci Olga Mascolo, musiche originali Piergiorgio Maria Savarese, maschere Zorba Officine Creative, regia Claudio De Maglio/Savino Maria Italiano.

A chiudere la rassegna “Mille di queste Notti” – sabato 21 agosto alle 6.10 sulla passeggiata del Porto Turistico sarà il “Concerto all’alba” della Compagnia Bottega degli Apocrifi con Fabio Trimigno (violino), Michela Celozzi (violoncello) e Andrea Stuppiello (percussioni). La passeggiata panoramica Marina Del Gargano Porto turistico di Manfredonia ospiterà il concerto precedentemente in programma presso piazza dei Maestri d’Ascia.

Quando Eduardo diceva “Ha da passà ‘a nuttata” dentro questa frase c’era un mondo intero. Un concerto all’alba vuol dire darsi appuntamento per assistere a questo evento quotidiano eppure sempre straordinario: immaginiamo un saluto al sole in musica guardando al mare, tra pastorali e improvvisazioni contemporanee. Un violino, un violoncello e delle percussioni ci accompagneranno in questo risveglio della vita sempre uguale e sempre nuovo, fino a che il sole non si mostrerà all’orizzonte e ci scalderà il viso. È questo il rito collettivo che conclude la rassegna “Mille di queste notti”… “perché la notte più lunga termina sempre con l’alba più bella”, sostengono gli Apocrifi.

BIGLIETTI:

La Ridiculosa commedia: biglietto unico-8 euro | biglietto cumulativo-6 euro (riduzione valida per gruppi di almeno 8 persone che acquistano il biglietto per lo stesso spettacolo o per singoli che acquistano il biglietto per 5 spettacoli) | speciale under 19-5 euro. Vivaticket

Concerto all’alba: ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

INFO E PRENOTAZIONI:

Teatro Comunale “Lucio Dalla” via della Croce, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, tel. 0884.532829 – 335.244843, email bottegadegliapocrifi@gmail.com.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19; per accedere agli eventi sarà necessario essere muniti di green pass.

“Mille di queste notti” è un progetto ideato da Bottega degli Apocrifi (socio del Distretto Puglia Creativa), con la Direzione artistica di Cosimo Severo e Stefania Marrone. La partecipazione di Bottega degli Apocrifi e Mottola solutions alla rassegna è resa possibile grazie al Progetto TeatroAgorà sostenuto da Regione Puglia tramite l’Avviso CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali – “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA”.

#MilleDiQuesteNotti #WeAreInPuglia #BottegadegliApocrifi

www.bottegadegliapocrifi.it