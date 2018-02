Michela D’Onofrio (Liberi e Uguali): chi vuole confrontarsi sui programmi si faccia avanti (Video)

Con una intervista pubblicata stamani, l’on. Bordo ha ritenuto che non ci siano candidati pronti ad un confronto sui programmi.

Premettendo che il confronto è promosso dai mass media del territorio, essendo l’on. Bordo candidato uscente poteva promuoverlo lui, cosa non fatta.

Per mero tuziorismo, si rammenta all’on. Bordo che in occasione della trasmissione indetta da TeleFoggia il giorno 20 febbraio ore 15:30,tanto lui quanto Giandiego Gatta che Antonio Tasso non erano presenti e per giunta si sono fatti rappresentare dai propri delegati,l’unica a prendervi parte ero io.

Sono pronta a qualunque confronto in ogni dove e momento l’on. Bordo lo ritenga opportuno,purchè non sia autoreferenziale dal momento che siamo a chiusura campagna elettorale e sappiamo bene che questo è il tempo del giudizio degli elettori.

L’invito fatto dall’onorevole Bordo a chiarire cosa avrebbero realizzato i candidati in merito allo status territoriale, francamente mi rivolgerei innanzitutto al Vice Presidente Gatta; tutti gli altri sono nuovi!!!

Auspico che nella prossima candidatura l’on. Bordo provveda, come da lui più volte promesso ad estendere gli acquedotti rurali a Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata, a sottolineare con assoluto rilievo le filiere agroalimentari da allinearsi alle risorse europee, come pure l’approvazione più volte proclamata di una regolamentazione ittica ,rispondente alle esigenze territoriali.

Quanto alle cose fatte dall’onorevole, tipo il raddoppio della cassa integrazione per gli ex dipendenti della Sangalli, sblocco dell’alta velocità Bari-Napoli, il raddoppio del binario della linea adriatica, presumo siano attinenti al suo mandato, conseguenti alla partecipazione dell’impegno anche di altri parlamentari, e non fatti esclusivi.

Posso dire senza alcuna smentita che Manfredonia ha subito una serie di provvedimenti regionali, vedi alcune diffide ad ultimare a impianto depurazione a servizio zona industriale ,ultimazione delle urbanizzazioni di dette aree nell’ambito di finanziamenti esistenti e derivanti dal contratto d’area .

Potrei continuare in merito alle su prefate zone che ancora sono penalizzate dalla inesistenza di opere di completamento, quali la pubblica illuminazione nonchè gli allacciamenti alle infrastrutture realizzate, per i quali bisogna provvedere alla copertura finanziaria.

Domando all’on. Bordo e al vice presidente della regione Puglia, Gatta, e al capogruppo del PD Campo, già carichi dei loro mandati, ne siete a conoscenza delle problematiche innanzi esposte?

Concludo, come ha detto Cuperlo in un recente intervento: “Gli avversari sono le destre, il domani arriverà comunque: più che un confronto tra candidati comunque regolarmente in atto, occorrono uomini e idee in grado di ricreare un grande partito di sinistra,piuttosto che inseguire il progetto di un partito della nazione omacroniano o un partito di Renzi” .

Alle urne, ed è un mio pensiero,votiamo per Liberi e Uguali.

Buon voto a tutti!

Avv. Michela D’Onofrio