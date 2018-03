ICOS Sporting Club di Manfredonia, un successo sportivo

In occasione del secondo anniversario dell’apertura dell’impianto sportivo comunale di Manfredonia, gestito dalla Icos Sporting Club, si è tenuto l’open day per pubblicizzare alcune delle molteplici attività di piscina e palestra che si svolgono presso la struttura. L’ingresso era gratuito e per l’occasione chi sottoscriveva un abbonamento o pacchetto di ingressi era prevista la quota di iscrizione omaggio. Nell’impianto sportivo è possibile praticare tutte le attività sportive che riguardano la piscina e il fitness, infatti è dotato di una piscina semiolimpionica omologata FIN per l’attività agonistica e scuola nuoto, una vasca piccola per l’avviamento al nuoto dei più piccoli e per il fitness in acqua. L’area fitness è composta da una sala spinning e per il rebounding, una sala per la ginnastica dolce, lo yoga, il pilates e la ginnastica posturale, una sala per le attività di fitness dove vengono effettuate tutte le attività aerobiche di tonificazione e potenziamento muscolare, una sala isotonica e cardio di 250 mq attrezzata con i più innovativi macchinari Technogym. Esperienza, professionalità, aggiornamento costante del personale tecnico sulle nuove metodologie didattiche, attenzione continua e sensibilità verso le esigenze degli utenti, sono il fulcro dell’organizzazione Icos Sporting Club. I corsi sono tenuti da personale altamente qualificato e di comprovata esperienza, in possesso di Laurea in Scienza Motorie e sportive e brevetti rilasciati dalla FIN, inoltre sono organizzati per consentire un adeguato apprendimento nel rispetto dei tempi di adattamento individuali, suddividendo gli allievi per età e capacità, in modo da garantire ad ognuno uno sviluppo costante delle competenze. L’Icos Sporting Club è stata fondata nel 1990 grazie all’intuizione del Presidente Marco Macchitella che ha creduto nello sport e nella sua capacità di aggregazione e impegno sociale e ha realizzato12 strutture sul territorio regionale, imponendosi fra le società sportive più prestigiose in Italia.

Antonio Marinaro

Foto di Lorenzo Tagliamonte