Manfredonic5 nella storia: Playoff per la serie A

E’ successo quanto in pochi avevano pronosticato: per disputare i primi playoff della sua storia era necessario che la squadra di Miky Grassi battesse, in trasferta, il Giovinazzo, sempre battagliero e particolarmente ostico per i sipontini, e che, a Campobasso, Chaminade e CUS Molise non confezionassero il classico “biscotto” per spingere verso gli spareggi per la serie A il CUS Molise che sopravanzava di un punto il ManfredoniaC5 mentre Chaminade è già qualificato da una settimana.

Dopo la partita-capolavoro dei Manfredoniani al “PalaPansini” di Giovinazzo, finita 4 a 2, con doppiette di Claudio Barbosa e Rodrigo Sperendio, è arrivata la notizia della netta affermazione dello Chaminade che con un 5 a 0 ha liquidato i compaesani del Cus Molise.

Alla fine 5° posto per il Manfredoniac5 e primi playoff per giocarsi la serie A, un obiettivo che la società insegue da qualche anno e che hanno ha sicuramente meritato, per quanto hanno fatto sul campo, i ragazzi di Miki Grassi.

Un premio alla competenza ed ostinazione di mister Miki Grassi e del suo sfatt e al gran lavoro fatto dal Direttore Sportivo, Carmelo Mendola.

Meritato riconoscimento per la 13a partecipazione consecutiva alle serie B, terza serie nazionale, della società del patron Matteo Pacilli e del vice Presidente S. Gentile che non hanno fatto mistero di essere pronti per un palcoscenico cosi importante.