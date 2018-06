Cinque persone denunciate a Vieste nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Vieste, unitamente a quelli della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” e ai Carabinieri degli Squadroni Eliportati Cacciatori di “Calabria” e “Sicilia” stanziati sul Gargano, durante numerosi servizi di perlustrazione, anche in ambito rurale, hanno effettuato una serie di attività di controllo e perquisizione nei confronti di numerosi obiettivi.

Nel corso delle operazioni due pregiudicati del posto sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, nel corso delle attività di perquisizione, sono stati trovati in possesso rispettivamente di otto grammi di hashish e dieci grammi di marijuana, sostanze già suddivise in dosi e pronte per la cessione. Le sostanza sono state sottoposte a sequestro.

Altri due soggetti sono invece stati deferiti sempre all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di ricettazione. Sempre a seguito di perquisizioni domiciliari, infatti, sono stati rinvenuti documenti personali di identificazione risultati essere oggetto di furto in un appartamento di Vieste, e un ciclomotore risultato anch’esso oggetto di furto.

Inoltre, un pregiudicato è stato denunciato per evasione poiché, già sottoposto alla detenzione domiciliare a Vieste, è stato sorpreso a violare le prescrizioni impostegli.

Segnalati infine cinque giovani alla Prefettura di Foggia quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana durante i controlli estesi nel centro cittadino.

Il Comando della Compagnia di Manfredonia, attraverso i dipendenti Comandi del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Tenenza, prosegue nel quotidiano impegno del controllo del territorio che, in parallelo alle più mirate e complesse attività investigative, ha lo scopo di snidare e combattere il sottobosco delinquenziale e di illegalità diffusa sul quale poggiano e prosperano le organizzazioni criminali.