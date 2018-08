Dirigente Regione Puglia Politiche per le migrazioni replica al presidente di Confagricoltura Foggia

“Le affermazioni del Presidente di Confagricoltura Foggia Filippo Schiavone riportate oggi da alcuni organi di stampa sono prive di qualsiasi fondamento: la Regione Puglia ha stanziato nel bilancio 2016, 2017 e 2018 complessivamente 1milione 200 mila euro unicamente destinati alla voce trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per il trasporto dei braccianti agricoli. Fondi che non sono mai stati dirottati su altri capitoli di spesa. Neanche un euro è stato richiesto in questi anni nonostante la Regione, nei vari tavoli convocati nelle prefetture competenti, abbia più volte sollecitato l’indicazione dei punti di raccolta e destinazione dei lavoratori al fine di poter redigere un efficace schema di trasporto.

Nei casi in cui la Regione abbia ricevuto indicazioni, anche generiche, delle aree interessate dal lavoro agricolo, ha avviato le procedure necessarie per esercire il trasporto. Mercoledì in prefettura a Lecce verrà presentato il risultato dell’azione congiunta tra Prefettura, Comune di Nardò, associazioni di categoria e Regione Puglia, per il trasporto degli ospiti della Foresteria di Nardò.

Inoltre a maggio 2017 la Regione ha provveduto a riprogrammare 6 milioni di euro a valere sul Patto per la Puglia per interventi di ripristino della legalità e contrasto al caporalato, ivi incluse le specifiche politiche dei trasporti. Si ricorda che i 6 milioni provenienti dal Patto sono serviti a realizzare le foresterie di Nardò, Turi, Fortore Casa Sankara, nonché ad acquisire le infrastrutture per realizzare le ulteriori foresterie di Apricena e San Severo”.

Lo dichiara il dirigente regionale alle Politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, Roberto Venneri, in replica alle affermazioni del presidente Confagricoltura Foggia riportate oggi da alcuni organi di stampa.