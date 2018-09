Emergenza ambientale, se ne parla a Siponto tra gli operatori

Presso lo Sporting Club di Siponto, si è tenuto sabato scorso 1 settembre 2018, un incontro tra operatori turistici alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Manfredonia avv. Starace e dal tenente Elmi in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Lo stato ambientale del golfo di Manfredonia il tema del confronto moderato l’incontro il giornalista Saverio Serlenga. Evento organizzato da Fare Ambiente Puglia, rappresentato dal dott. Francesco Bacchelli e dal dott. Benedetto Misciosci. L’incontro ha fatto emergere il lavoro burocratico in corso da anni da parte del Comune di Manfredonia nei confronti dell’Acquedotto pugliese ed il malcontento degli operatori turistici che continuano a subire danni notevoli per via di una gestione scellerata sui depuratori della Provincia di Foggia, molti dei quali scaricano nel fiume Candelaro, in località riviera sud di Siponto.

