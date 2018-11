Interrogazione Tasso al Ministero dei Trasporti su Ponte Rivoli

Numerosi cittadini hanno segnalato, al Movimento 5 Stelle di Manfredonia, i gravi problemi circa la percorribilità della SP 141, sul cui Ponte Rivoli, che sovrasta il torrente Candelaro,

vige il divieto di transito ai mezzi che, a pieno carico, superano le 7,5 tonnellate. Questo comporta una deviazione di oltre 20 km (SP 73 e SP 77), causando ritardi di oltre

20 minuti agli automezzi e relativi disagi a studenti e lavoratori. Il Gruppo di lavoro del M5S ha prodotto un dossier documentale e fotografico col quale il deputato Antonio Tasso, il 21 novembre scorso, ha presentato una interrogazione in IX Commissione (Trasporti) della Camera (di cui si allegano i documenti ufficiali), chiedendo se il Governo, a seguito dell’avviamento del monitoraggio sullo stato delle infrastrutture – dopo il crollo del viadotto Morandi – abbia ricevuto segnalazioni dalla Provincia di Foggia e quali azioni, di sua competenza, abbia intrapreso, o intenda intraprendere, al riguardo. Il Vice Ministro, Edoardo Rixi, in vece del Ministro Toninelli, ha dichiarato che, la provincia di Foggia ha presentato una proposta di interventi sulla messa in sicurezza del ponte Rivoli sulla strada provinciale 141 e la richiesta è in corso di istruttoria e sarà ultimata entro il 29 gennaio 2019, in linea con i tempi previsti dal decreto ministeriale del 16/2/2018.

In generale, per la viabilità che ricade nelle competenze della provincia di Foggia, il predetto decreto ha individuato un finanziamento di complessivi euro 24.185.110,70, dei quali euro

1.791.489,68 già erogati nel 2018 e la differenza da erogare nel quinquennio 2019-2023.

Il deputato Tasso si è dichiarato soddisfatto delle indicazioni ricevute, riservando la piena soddisfazione personale e di tutto il territorio rappresentato a “problema risolto”, sottolineando come tanti cittadini, che guardano con fiducia all’attuale esecutivo, sopportano i notevoli disagi esposti nell’interrogazione presentata.

QUESTION TIME IX COMMISSIONE: TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

5-00964 Tasso: Completamento della messa in sicurezza del ponte Rivoli in

provincia di Foggia e segnalazioni delle criticità relative alla prevista viabilità

alternativa.

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Per sapere/premesso che:

La S.P. 141, “Manfredonia-Zapponeta”, “ex-Saline”, collega Manfredonia con le città

costiere verso sud della provincia di Foggia, fino alla provincia Barletta-Andria-Trani, tratta

fondamentale per le attività sociali ed economiche del territorio;

il 14 marzo con ordinanza n.8, la provincia di Foggia, ente proprietario, in corrispondenza

del “Ponte Rivoli” sul torrente Carapelle, stabiliva per motivi di sicurezza, un divieto di

transito, permanente e comunque fino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza, ai

veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate;

Ia messa in sicurezza del ponte ha interessato solo il ripristino del manto stradale,

rendendo agibile la viabilità solo per il transito di una tappa del “Giro d’Italia”;

il giorno prima del collaudo (6/5/2017), le istituzioni interessate promisero ai cittadini che

dopo il collaudo il ponte sarebbe stato nuovamente percorribile, eccezion fatta per i mezzi

pesanti, ed entro fine maggio sarebbero stati completati i lavori nella parte sottostante ad

oggi mai eseguiti, tant’è che il dirigente competente della provincia non ha mai rilasciato

l’agibilità, lasciando il suddetto divieto;

da allora autotrasportatori, pendolari, studenti e cittadini sono costretti ad una deviazione

di 20,8 Km percorrendo strade alternative (S.P.73 e S.P.77), che aggirano la S.P.141, con

evidenti ritardi sia in ambito lavorativo che scolastico; le strade alternative evidenziano, anch’esse, scarsa manutenzione e, in corrispondenza

del torrente Carapelle, il ponte sovrastante presenta evidenti distacchi dalla parte corticale

di calcestruzzo delle travi: è incerto lo stato degli appoggi;

regione Puglia e provincia di Foggia, dopo una petizione degli autisti e pendolari, hanno

stanziato risorse economiche, in ragione dei chilometri in più percorsi, placando il

malcontento delle compagnie del trasporto pubblico locale (tpl), ma non quello degli autisti

e dei pendolari;

è incomprensibile che le compagnie del tpl abbiano lasciato invariati gli orari, senza tener

conto degli oltre 20 minuti di ritardo;

il Governo, dopo il crollo del “viadotto Morandi” a Genova, ha avviato un monitoraggio

dello stato di conservazione e manutenzione delle infrastrutture stradali, con l’acquisizione

di elementi e segnalazioni anche da parte delle regioni e degli enti locali;

se il Ministro, nell’ambito del citato monitoraggio, abbia ricevuto dalla provincia di Foggia

segnalazioni circa le criticità sopra riscontrate e gli interventi necessari a rimuovere la

situazione di rischio e quali eventuali iniziative, per quanto di competenza, siano state

assunte o programmate al riguardo.

IL DEPUTATO INTERROGANTE: ON. ANTONIO TASSO

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA PER IL GOVERNO: VICE MINISTRO EDOARDO RIXI

In premessa ricordo che il decreto-legge n. 109 del 2018, e la relativa legge di

conversione n. 130 del 16 novembre scorso, hanno previsto la nascita dell’Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,

deputata al controllo e alla verifica dello «stato di salute» anche di ponti, strade, viadotti e

gallerie. Tra i suoi compiti l’Agenzia – fermi restando i compiti e le responsabilità dei

soggetti gestori – esercita attività ispettiva e di verifica a campione delle infrastrutture,

anche obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in

quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture, sovraintende alle ispezioni di

sicurezza, svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle

infrastrutture stradali e autostradali.

Quanto invece alle infrastrutture stradali non rientranti nella sfera di competenza del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come le strade provinciali, ricordo che con

decreto ministeriale 16 febbraio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha

stanziato 1.620 miliardi di euro ripartiti per gli anni dal 2018 al 2023 finalizzati al

miglioramento della sicurezza per la viabilità delle province e delle Città metropolitane.

Al riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – preposto comunque

esclusivamente all’esame tecnico/amministrativo degli interventi proposti dai citati enti – ha

indicato ai medesimi di dare priorità a quelli su ponti e viadotti che presentano criticità.

In particolare, la provincia di Foggia ha presentato una proposta di interventi sulla

messa in sicurezza del ponte Rivoli sulla strada provinciale 141 e la richiesta è in corso di

istruttoria, che sarà ultimata entro il 29 gennaio 2019, in linea con i tempi previsti dal citato

decreto ministeriale.

In generale, per la viabilità che ricade nelle competenze della provincia di Foggia

evidenzio che il predetto decreto ha individuato un finanziamento di complessivi euro

24.185.110,70, dei quali euro 1.791.489,68 già erogati nel 2018 e la differenza da erogare

nel quinquennio 2019-2023.

REPLICA DELL’INTERROGANTE, ON. ANTONIO TASSO

“Mi dichiaro soddisfatto nell’apprendere che sono in corso azioni per la risoluzione del

problema. Va da sé che la soddisfazione e la riconoscenza – mia e del territorio che

rappresento, verso il governo che lei, viceministro, rappresenta – raggiungerà la sua

pienezza alla definitiva risoluzione del problema che ho illustrato oggi”.