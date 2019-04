Frammenti di storia. Manfredonia nei secoli: 763 anni e non li dimostra

Una data storica per la nostra città che oggi compie 763 anni. Il 23 aprile 1256, infatti, si presume che re Manfredi abbia gettato le basi per la realizzazione di quello che fu il suo grande sogno, costruire una città e darle il suo nome. L’anno è il 1259, come è riportato dai “Diurnali” del cronista M. Spinelli. Le date (giorno ed anno), però, stando a quanto sostenuto da altri studiosi, pare siano diverse. Raffaello di Sabato, studioso di storia dell’arte e già ispettore onorario ai monumenti e scavi, ad esempio, negli anni trenta, in una sua opera inedita: Manfredonia a vol d’uccello, così esordisce: “Il 26 agosto 1251 sbarcava nel nostro porto Re Corrado per occupare il regno paterno; e quivi vi trovava il fratello Manfredi, che gli veniva incontro coi baroni del regno, pronto a rendergli atto d’omaggio dopo aver sottomesse le città ribelli alla dominazione sveva. Il giorno 26 gennaio 1256 Re Manfredi di Svevia, con largo seguito di baroni, poeti, scienziati e sacerdoti, pone la prima pietra e disegna il piano della città

Matteo di Sabato