Dall’Abruzzo a Bari per venerare San Nicola: gruppo di pellegrini passa da Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Pulsano

Come ogni anno si mettono in cammino per giorni e dalla terra abruzzese della provincia di Chieti scendono verso la Puglia nei giorni della festività di San Nicola, patrono del capoluogo pugliese e di tutta la regione. Si tratta di un gruppo di pellegrini, composto prevalentemente da uomini e donne di mezza età, che ogni anno raggiungono Bari per la festività dell’8 maggio. Ai microfoni dell’edizione pugliese del Quotidiano Italiano, un rappresentante del gruppo di devoti del santo più venerato al mondo, racconta del passaggio dai principali luoghi di culto del Gargano: “siamo stati in cammino per 7 giorni percorrendo almeno 30km al giorno, arrivati in Puglia abbiamo percorso i sentieri del Gargano per raggiungere il Santuario dell’ Arcangelo Michele, poi attraverso la valle di Pulsano siamo scesi verso la città di Manfredonia e, superando il golfo, siamo arrivati a Bari”.

Giovanni Gatta