L’IISS “ROTUNDI-FERMI” di Manfredonia si classifica secondo al premio “Sguardo sulla città”

“Una scuola per il territorio, un territorio al servizio della scuola”. Con queste parole l’Ing. Michele Gramazio, Dirigente Scolastico dell’IISS “Rotundi-Fermi” della città sipontina, ha esordito sul palco ritirando il premio riservato alle scuole superiori di secondo grado (2° classificato), in occasione della manifestazione “Sguardo sulla città” organizzata dal Circolo Unione di Manfredonia in onore del compianto prof. Mario Garzia.

“Una scuola che offre tante opportunità lavorative ai giovani, che ha nel suo DNA quelle che sono le peculiarità dell’economia locale, e che molto spesso non è stata valorizzata da chi deve contribuire alla crescita di una comunità”, con queste parole l’Ing. Gramazio pone l’accento su una risorsa importante, un polivalente che può essere senza dubbio una occasione di crescita per tanti giovani locali. Ed il sottotitolo del Premio, “Il Lavoro e l’Economia nella realtà del nostro territorio”, è uno slogan che si inserisce in maniera impeccabile nella mission del “Rotundi-Fermi”.

Il progetto premiato che è stato elaborato dagli alunni del plesso scolastico sipontino, in collaborazione con le docenti referenti del Progetto, prof.ssa Angela Coccia, prof.ssa Emmanuela Troiano, prof.ssa Valentina Falco, prof. Piera De Padova, consiste nella proposta di una iniziativa che coniughi una offerta di lavoro e di sviluppo economico con le aspirazioni marittime e turistiche del territorio, valorizzandone l’ attività peschiera e turistica, le realtà sociali e ambientali dei luoghi più suggestivi e delle antiche tradizioni della nostra cultura.

Come hanno affermato gli studenti che hanno elaborato l’idea premiata: “Abbiamo inteso promuovere una idea di impresa che, partendo dalle potenzialità del territorio, aspiri ad esaudire il sogno di molti turisti, cioè fare una esperienza di mare a tutto tondo, e allo stesso tempo incrementi lo sviluppo economico della cittadina di Manfredonia. E cioè trascorrere una giornata a bordo di un peschereccio per conoscere il mare e le sue tradizioni e, in particolare, una delle attività più antiche del mondo, la pesca, attraverso i racconti dei pescatori che hanno trascorso la loro vita in mare. Conoscere l’ambiente costiero e i segreti dei fondali, gustare il pesce appena pescato riscoprendo le ricette della tradizione locale, praticare la pesca sportiva a bordo, bagnarsi in posti inaccessibili da terra scoprendo piccoli gioielli naturalistici”.

Si tratta insomma di un ritorno alle antiche usanze locali, senza tradire la cultura e la tradizione marinara, senza sfruttare in modo massiccio e distruttivo le risorse del mare, e anzi favorendo il ritorno alle tecniche di una volta, legate al mondo della piccola pesca.

Ma c’è di più: con l’ APP, dal nome “Appena pescato”, è possibile accedere ad un servizio di compravendita e trasporto di pesce fresco “appena tirato in barca”.

Tale proposta è stata poi sintetizzata e proposta in una originale Brochure, in lingua italiana ed inglese, attraverso la quale i turisti possono conoscere le iniziative di pescaturismo offerte e possono accedere al servizio attraverso i contatti e l’APP indicati sul retro.

I giovani sono consapevoli che la città di Manfredonia rappresenta per loro ancora una grande risorsa economica e di sviluppo; basta poco per essere innovativi e per poter quindi esercitare quello che è un diritto sacrosanto, il lavoro: sono necessari creatività ed impegno.

Il “Rotundi-Fermi” lancia questa sfida di crescita, in una prospettiva non solo di un rilancio del sistema produttivo, ma anche sociale e culturale.