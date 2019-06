Titolo: New TC Salvemini Manfredonia: è qui la festa!!!

La NEW TC SALVEMINI MANFREDONIA continua a mietere successi e promozioni.

Al termine di una stagione esaltante per il tennis di casa nostra, la NEW TC ha conquistato ben 2 promozioni nella categoria superiore, dimostrando una continua crescita e voglia di continuare a sorprendere positivamente.

PROMOZIONE IN SERIE D1

La vittoria a Putignano ha messo il sigillo alla Promozione in Serie D1 conquistata da neopromossa ma con grande merito. Un percorso difficile che ha visto il #newtcteam conquistare dapprima la vittoria nel difficile girone provinciale con una giornata d’anticipo per poi imporsi con il quotato CT Cisternino (2-1 in gara unica) prima di dilagare nello spareggio promozione con il Tennis Grotte Putignano (5-1 andata e ritorno).

Grazie di cuore a tutta la squadra capitanata da Dommy Castriotta.

Da segnalare le grandi prestazioni e vittorie per Michele Conoscitore (solo vittorie per lui) il maestro Silvio La Forgia, che ha deliziato con la sua tecnica ed intelligenza, Francesco Simone, determinante nei doppi decisivi con CT Manfredonia e CT Cisternino e Giuseppe Castriotta, autentico uomo squadra e sempre pronto quando chiamato in causa.

PROMOZIONE IN SERIE D2

Il bis di Promozioni della NEW TC SALVEMINI MANFREDONIA è stato centrato grazie alla squadra iscritta al Campionato di Serie D3 (campionato in cui militavano ben 2 squadre del sodalizio sipontino). Infatti, la squadra con Fabio Pasqua, Cristian Vitulano e Antonio Gatta ha rispettato i pronostici della vigilia che la vedevano come grande favorita. Campionato vinto con una giornata di anticipo e leadership mai in discussione. Da segnalare anche l’ottimo campionato disputato dalla squadra “B” iscritta con l’idea di un puro divertimento sul campo e che ha dimostrato ovunque grande spirito sportivo.

E NON E’ FINITA QUI

Ma la NEW TC SALVEMINI MANFREDONIA dimostra la sua costante crescita sportiva ed organizzativa anche in settori non legati al Tennis Agonistico.

Infatti, è uno dei circoli più attivi dell’intera Puglia anche nel settore FIT TPRA, il circuito interamente dedicato agli amatori (che continua a crescere in tutta Italia) e fortemente voluto, incentivato e promosso a Manfredonia e provincia da Domenico Castriotta (Direttore Sportivo).

I numeri parlano chiaro per questo settore:

La NEW TC è primatista assoluta nella provincia di Foggia, 5^ posizione in Puglia e 28^ in Italia (fonte: http://www.tpratennis.it/ITA/Classifiche/CLASSIFICA_DEI_CIRCOLI/Ranking.fit?Classifica=3#)