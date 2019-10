Bando della terza edizione del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché

La Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e ARTI hanno lanciato la terza edizione del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché, la competizione dedicata agli studenti che hanno scelto di proseguire gli studi in istituti di alta formazione con sede in Puglia.

Il Premio quest’anno si arricchisce di due importanti novità. La prima riguarda un ulteriore allargamento della platea, per poter rendere quanto più ampia possibile la partecipazione degli studenti. Infatti, sebbene il vincolo del conseguimento dei titoli resti il massimo dei voti (100/100 e lode per i diplomati, 110/110 e lode per i laureati triennali e i diplomati accademici di I livello), viene meno il vincolo dell’iscrizione al primo anno di Università, ITS, Accademie di Belle Arti e Conservatori. Per partecipare, quindi, è sufficiente essere iscritti per l’anno accademico 2019/2020 ad una istituzione di alta formazione con sede in Puglia, indipendentemente dall’anno di corso. La seconda novità riguarda i premi. Sono stati, infatti, reintrodotti premi differenziati per i primi tre classificati di ogni categoria (produzione letteraria, social e video) di ciascun gruppo di destinatari (diplomati e laureati triennali/diplomati accademici di I livello). Inoltre, sono previsti due premi speciali, entrambi da 2000€: il primo è destinato al miglior elaborato presentato da una studentessa iscritta ad una laurea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che spiegherà perché una ragazza sceglie di studiare una materia scientifica in Puglia; il secondo attribuito al candidato che utilizzerà al meglio per il proprio elaborato un testimonial (ad esempio, un laureato in Puglia che si è distinto per particolari meriti).

Il Premio si articola in 3 categorie: video (o videointervista ad un laureato in Puglia), social (foto o tweet) e produzione letteraria (articolo di giornale o poesia). Ogni studente, concorrendo in una sola delle tre categorie, deve raccontare perché ha deciso di proseguire i suoi studi in Puglia e caricare il suo elaborato esclusivamente attraverso il form di candidatura online disponibile su www.studioinpugliaperche.it entro le ore 12.00 del 6 dicembre.

