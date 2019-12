Energas: il Tar Puglia respinge i ricorsi. E’ braccio di ferro tra i poteri forti ed il popolo

Il TAR Puglia sezione di Bari, ieri ha respinto il ricorso contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Puglia, Comune di Manfredonia, in giudizio nei confronti di Energas s.p.a., per l’annullamento di alcuni provvedimenti relativi all’iter procedurale per l’avviamento dell’installazione del mega impianto di gas Energas, nel territorio di Manfredonia. Il provvedimento arriva dopo pochi giorni dalle dichiarazioni del Presidente di Confindustria Foggia, Ing. Gianni Rotice, sostenuto da alcuni imprenditori locali e dal Prof. Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Meridionale. Energas, secondo loro, è una opportunità per il nostro territorio. E come dargli torto. Una realtà così porterebbe movimento all’economia cittadina, ma a che prezzo? Il presidente di Confindustria, Rotice, imprenditore edile, che in passato ha beneficiato di milionari appalti importanti nella ristrutturazione del porto di Manfredonia e non solo, oggi anche componente del comitato di gestione, in rappresentanza del Comune di Manfredonia, dell’Autorità di Sistema Portuale, come potrebbe essere contrario. E come potrebbe essere contraria l’Autorità di Sistema Portuale visto che Energas sposterebbe traffici da capogiro sulle aree portuali. Così come non possiamo biasimare gli imprenditori che nella logistica fondano il proprio business. E’, e continuerà ad essere, una questione di opportunità, costi e benefici, ma chi paga i costi e chi ottiene i benefici? La partita di Energas si sta giocando nei tavoli che contano. Poteri forti contro i cortei cittadini che a gran voce dicono no a questo impianto. E lo fanno a ragione veduta perché in questo territorio, Manfredonia, martoriato da sempre dall’assenza di una politica industriale valida, ci si vende per un piatto di lenticchie, per qualcuno la zuppa è stata molto più abbondante rispetto al piatto di lenticchie. Il problema della mancanza di una seria ed efficiente politica di programmazione di sviluppo industriale è stata causata, dalla scarsa qualità politica che fino ad oggi ci ha governato con la complicità dell’incapacità dei referenti delle associazioni di categoria, in questo caso imprenditoriale, che avrebbero dovuto sviluppare e sostenere il mondo industriale ma in effetti vengono fuori solo quando hanno qualcosa da guadarci come in questo caso. Oggi che Rotice sbandiera le sue attenzioni verso il mondo industriale e gli chiediamo, lo abbiamo fatto nei giorni scorsi ma non ci ha dato risposta, perché crediamo non ne avesse: cosa ha fatto lui come Presidente di Confindustria Foggia per lo sviluppo industriale di Manfredonia? I fatti sono che da venti anni le aree industriali di Manfredonia sono abbandonate a se stesse, senza acqua, fogna, illuminazione pubblica, sicurezza, segnaletica, decoro urbano. Cosa ha fatto Rotice per la pianificazione industriale del territorio di Manfredonia? A nostro parere meno del nulla. Oggi continuiamo sulla scia dei vecchi tempi andati quando il popolo affamato si opponeva alla costruzione di un petrochimico mentre lo Stato affarista ed opportunità, privilegiava la sua azienda di stato annullando tutti i vincoli paesaggistici ed ambientali con un battito di ciglia, permettendo ai suoi uomini politici corrotti di devastare un territorio che non meritava la violenza che ha subito. Rotice avrebbe dovuto provare a spiegare e si sarebbe dovuto applicare, verso i lavori di bonifica dell’area ex Enichem, tutelando le aziende, che rappresenta, che si sono insediate nell’area di Monte Sant’Angelo (mare) nonostante le opere di bonifica non completate. Al di là dell’aspetto della tutela della salute… E’ braccio di ferro tra Energas, sostenuta da chi potrebbe avere benefici “personali” (diretti e/o indiretti) e la popolazione di Manfredonia che in un referendum ha decretato che quest’azienda non la vuole, a torto o a ragione. Vox Populi, Vox Dei. La voce del popolo è la voce di Dio.

Raffaele di Sabato