“Affido familiare e adozione: aspetti giuridici, psicologici e sociali”. Giovedì 22 giugno prende ufficialmente il via la programmazione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Manfredonia

L’obiettivo dell’Ambito è quello di promuovere attività che possano rendere consapevole la comunità tutta, nel conoscere sia altri strumenti di prevenzione all’istituzionalizzazione dei minori, sia quello di riscoprire il valore della famiglia in senso ampio. “Famiglia, in fondo, non è solo un concetto determinato dai cosiddetti ‘legami di sangue’, ma un’esperienza reale, caratterizzata, nei casi più fortunati, da sani punti di riferimento, reti costanti e solidali nel tempo – spiega l’Assessore Pennella – Il nostro intento rimane quello di continuare a lavorare, ognuno per la propria competenza, al fine di cercare di ‘costruire’ o ‘ri-costruire’. le esperienze di famiglia quale risorsa. Con questo evento, vogliamo dare avvio ad un processo condiviso con professionisti, istituzioni e famiglie del territorio per: creare ulteriori attività di sensibilizzazione e laboratori tematici che permettano la continuità degli interventi, creare un registro di famiglie d’appoggio e affidatarie dell’Ambito territoriale”.