Energas, Manfredonia Nuova: “Perché non parlano forte e chiaro?”

Nonostante il pericolo Energas sia ancora sospeso sulle nostre teste, c’è chi gioca a nascondino, sperando così di salvare la faccia quando – Mai sia! – il mostro dovesse atterrare sulle coste di una città sfibrata, quale è diventata negli ultimi anni Manfredonia. Per esempio non abbiamo ancora sentito nessun politico di livello nazionale, regionale e locale rigettare le mire dei poteri forti (Rotice, in primis) che, dopo aver succhiato il sangue dei manfredoniani in tutti questi ultimi vent’anni, ora, per soddisfare la loro avidità, cercano di mungere latte dall’asservimento ad Energas.

Da parte sua, l’ex sindaco di Manfredonia, prova a pontificare, attraverso la cassa di risonanza della sua ex segretaria che, dalle pagine della «Gazzetta del Mezzogiorno» (articolo del 4.1.2020), continua a servire il proprio capo. Ma noi sappiamo che egli, per cambiare idea su Energas, ha impiegato almeno metà del suo mandato, solo perché costretto dalla città; alla fine non ha mosso un dito per sollecitare la Regione Puglia a formalizzare, con un atto amministrativo, la propria posizione negativa, come richiesto nell’ultima Conferenza di Servizi del MISE, del 5 dicembre 2018.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DR. MICHELE EMILIANO, rinnoviamo l’invito, rivoltogli da Manfredonia Nuova sin dal 7 marzo 2019, durante l’incontro tenuto a Bari con il suo Capo di Gabinetto, Dr. Claudio Stefanazzi, ad ottemperare, PRIMA CHE TERMINI IL SUO MANDATO, a quanto richiesto dal MISE, nel verbale della suindicata Conferenza di Servizi, cioè «di esprimere l’Intesa positiva o negativa, ivi compresi gli aspetti paesaggistici…».

IN CASO CONTRARIO MANFREDONIA

NON DIMENTICHERÀ E SAPRÀ PER CHI NON VOTARE.

Ai camaleonti tutti della politica, chiediamo di dire con chiarezza ai poteri forti, ormai noti, che sappiamo con chi hanno fatto affari in tutti questi anni, perciò questa volta non solo Manfredonia non si svende, ma venderà cara la sua pelle.