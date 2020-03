Salgono a 10 i casi di Coronavirus in Puglia, positiva una donna che lavora nell’ex Auchan. Negozio sanificato

Una dipendente di un negozio che si trova all’interno della galleria ex Auchan di Casamassima è risultata positiva al coronavirus. La notizia è confermata dal sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti. Pare che la donna fosse già da qualche giorno in quarantena fiduciaria.

“Dopo aver appreso in via informale la notizia – dice il primo cittadino – ho immediatamente contattato l’Asl che mi ha confermato il caso, senza darmi altre notizie”. Anche il direttore della galleria ha informato tutti gli operatori attraverso una nota scritta: “Egregi operatori – si legge – vi informiamo che abbiamo da poco avuto notizia certa di un caso di contagio di un dipendente del centro commerciale”. Il negozio è stato chiuso e sanificato e tutti i dipendenti sono stati sostituiti con colleghi di altre aree prima della riapertura, già avvenuta.

Con questo salgono a 10 i casi di Coronavirus in Puglia. Gli ultimi due risalgono a martedì 3 marzo, quando è stata accertata la positività del 75enne morto a San Marco in Lamis – per cui saranno le indagini dell’Istituto superiore di sanità a verificare se il virus sia stato o meno causa della morte – e dell’imprenditore 47enne di Barletta, che è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Vittorio Emanuele II a Bisceglie. “Le sue condizioni di salute sono stazionarie. Il paziente – dicono dalla Asl Bt – è andato spontaneamente al pronto soccorso e visitato nelle tende montate davanti al pronto soccorso”.