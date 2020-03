Inchiesta sul San Camillo De Lellis di Manfredonia, dottore febbricitante si sottopone a radiografia

Aperta un’inchiesta al San Camillo De Lellis di Manfredonia. Un operatore sanitario si sottopone a radiografia, pur avendo sintomi febbrili e porta alla chiusura il reparto e alla quarantena gli operatori sanitari che lo hanno trattato. Al momento si è in attesa dell’esito del tampone. La direzione sanitaria Asl Foggia apre una inchiesta che potrebbe portare a gravi provvedimenti disciplinari nei confronti del “dottore” per aver disatteso le procedure “da codice militare” dettate nel nosocomio di Manfredonia. Il caso di qualche giorno fa, dell’uomo ottantottenne in dialisi, transitato dal nosocomio di Manfredonia, asintomatico, non poteva essere previsto. Uomo poi risultato positivo al tampone. Stupisce, però, che un addetto ai lavori pecchi di superficialità e metta a repentaglio l’incolumità dei colleghi e dell’ospedale cittadino, riferiscono le fonti che stanno gestendo le indagini. La direzione sanitaria dell’Ospedale di Manfredonia è stata appena affidata al dott. Serafino Talarico, primario di Medicina che ha l’incarico di monitorare l’operato del presidio ospedaliero sipontino. In merito ai dispositivi di protezione, la direzione sanitaria sta provvedendo a fornirne altri, in modo particolare gli FFP3 in dotazione prevalentemente a coloro che effettuano tamponi o sono a stretto contatto con potenziali pazienti infetti. Gli altri operatori sanitari, possono operare con le normali mascherine e guanti poiché non a contatto con soggetti virilmente pericolosi. La Regione Puglia è in attesa di un grosso quantitativo di dispositivi in arrivo nelle prossime ore, protezioni che metteranno in maggior sicurezza, gli operatori sanitari e anche le forze dell’ordine.

Raffaele di Sabato