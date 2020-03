ASL Foggia: riorganizzazione assistenza ospedaliera, monitoraggio attività delle RSA e modello di gestione della Emergenza Covid-19

della ASL Foggia Vito Piazzolla – bisogna individuare le persone positive, valutare le loro condizioni cliniche e la storia personale che li ha portati a contrarre il virus.

Da quel momento in poi applichiamo un protocollo rigidissimo per costruire la catena dei contatti, dopodiché è necessario contattare gli stessi per imporre la quarantena. Successivamente scatta la presa in carico con la sorveglianza attiva che significa contattare quotidianamente queste persone per valutare il loro stato clinico e, non ultimo, gestire anche l’aspetto relazionale e psicologico.

Questa è la base da cui siamo partiti per gestire l’emergenza. Lo stiamo facendo attraverso una task force che lavora incessantemente e che ha come obiettivo principale che le persone giungano ad una condizione clinica tale da dover ricorrere alla ospedalizzazione. È facile immaginare che, se tutti dovessero ricorrere al ricovero ospedaliero, la tenuta del sistema sarebbe messa a serio rischio.

Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma da soli non possiamo farcela. Il contenimento dipende anche dall’impegno di tutti a rispettare una semplice regola: restare a casa. Una regola semplice, ma che richiede un forte senso di responsabilità da parte di tutti”.

Il protocollo della sorveglianza attiva

Continua a crescere il numero delle persone in sorveglianza attiva in Capitanata.

Ad oggi sono state sottoposte a sorveglianza domiciliare, in tutto, circa 3.000 persone in provincia di Foggia. Di queste, sono ancora seguite quotidianamente circa 1.800 persone di cui circa 100 positivi al Covid-19.

Hanno terminato il periodo di quarantena 1.121 persone.

Ad occuparsi dell’attività di sorveglianza attiva ci sono 22 assistenti sanitari, appositamente reclutati e formati, coordinati dal S.I.S.P. aziendale e dall’Istituto di Igiene della Università di Foggia. quotidianamente interagiscono con le persone in sorveglianza attiva per monitorarne lo stato di salute.

Assistenza sociosanitaria residenziale e domiciliare

Il Direttore Generale Vito Piazzolla, in qualità di componente del coordinamento territoriale della Provincia di Foggia per l’Assistenza Sanitaria e Socio-Sanitaria Territoriale, ha integrato il comitato di crisi aziendale con un tavolo tecnico socio-sanitario ed uno per le attività tecnico-amministrative.

Compito dei due tavoli tecnici sarà supportare la Direzione Generale nel monitoraggio e nella gestione dell’emergenza sanitaria nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria residenziale e domiciliare.

In considerazione dei focolai di contagio da COVID-19 rilevati presso alcune R.S.A. e strutture sociosanitarie residenziale della Provincia di Foggia, il comitato di crisi, integrato dei due tavoli tecnici, programmerà attività di verifica, sorveglianza e affiancamento all’emergenza nelle suddette strutture.

È già in corso l’acquisizione delle planimetrie delle strutture per valutare la distribuzione degli spazi in modo da garantire la separazione di eventuali pazienti positivi Covid-19 da pazienti negativi.

Si attuerà la sorveglianza attiva anche dei casi positivi per il monitoraggio clinico dei parametri vitali.