Manfredonia Nuova: preoccupata per l’aumento dei contagi a Manfredonia

L’Associazione Manfredonia Nuova, preoccupata per l’incremento del numero delle persone contagiate e di quello delle persone in quarantena, al fine di tutelare la salute pubblica, invita i Commissari del Comune di Manfredonia ad acquistare e utilizzare i test diagnostici rapidi per avviare una campagna di screening sui soggetti che, per la loro professione, sono più esposti al rischio di contrarre il Covid 19: personale sanitario e forze dell’ordine.

Già alcuni comuni del Salento, come Tricase, hanno avviato questo progetto pilota con l’intento di contenere al massimo la diffusione del virus. Il test rapido potrebbe essere utile per individuare i probabili contagiati che verrebbero quindi sottoposti prioritariamente al tampone.

Chiede alle SS.LL., sempre per la tutela della salute pubblica, di provvedere alla sanificazione degli spazi comuni dei condomini dove ci sono persone positive;

di mettere a disposizione degli alloggi per gli operatori sanitari, residenti nella nostra cittadina, che, impegnati in prima linea negli ospedali Covid di Foggia e San Giovanni Rotondo, ne facessero richiesta, perché preoccupati di tutelare i propri familiari da ogni possibile rischio di contagio;

di sollecitare il Presidente della Regione Puglia, Dr. Michele Emiliano, e il Direttore Generale dell’ASL di Foggia, Dr. Vito Piazzolla, affinchè valutino la possibilità di attrezzare e utilizzare i locali, con posti letto VUOTI, dell’Ospedale cittadino, per i pazienti Covid che abbiano già superato la fase acuta e necessitino di un ulteriore periodo di controllo in terapia post intensiva;

di intensificare, infine, i controlli delle persone in giro, in vista anche delle festività pasquali.

L’Associazione Culturale e Politica – MANFREDONIA NUOVA