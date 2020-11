Drive through: i dettagli delle postazioni in provincia di Foggia. Da mercoledì postazione a Manfredonia presso il parcheggio antistante il porto turistico

Piazzolla: “Pronti ad attivare postazioni mobili ove ci fosse necessità secondo i principi di flessibilità del sistema e di prossimità delle cure

La ASL Foggia sta riorganizzando e potenziando le attività dei drive through, le postazioni di esecuzione dei tamponi a cui si accede direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura.

A partire da mercoledì saranno attivate le nuove postazioni di:

Manfredonia (presso il parcheggio antistante il porto turistico);

(presso il parcheggio antistante il porto turistico); Foggia (presso l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata);

(presso l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata); San Severo (nella “Area Spettacoli Viaggianti” adiacente al Palasport comunale “Falcone e Borsellino”).

Queste, si aggiungeranno ai drive through già operativi in provincia di Foggia presso le sedi di:

Foggia (via Michele Protano);

(via Michele Protano); Torremaggiore (presso il Presidio Territoriale di Assistenza);

(presso il Presidio Territoriale di Assistenza); San Marco in Lamis (presso il Presidio Territoriale di Assistenza);

(presso il Presidio Territoriale di Assistenza); Cerignola (presso il Presidio Ospedaliero “Tatarella”);

Nei nuovi drive through opereranno i sanitari della ASL con il supporto di personale medico e infermieristico della Marina e dell’Esercito Italiani a cui va, sin da ora, il ringraziamento della Direzione.

Sono allo studio altre attivazioni.

“Sappiamo che il nostro territorio è complesso – spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla –. Per questo stiamo lavorando per ottimizzare le risorse e distribuire le postazioni in base alle esigenze orografiche della provincia. La nostra attività di programmazione continua incessantemente. Siamo pronti ad aumentare il numero delle postazioni man mano che avremo ulteriori risorse e ad attivare postazioni mobili ove ci fosse necessità secondo i principi di flessibilità del sistema e di prossimità delle cure”.