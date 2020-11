Chiusura scuole, ‘Con Manfredonia’: “Inviata la pec ai Commissari. Centinaia le condivisioni dei cittadini”

Questa mattina la portavoce del comitato civico CON MANFREDONIA, Maria Teresa Valente, ha provveduto all’invio a mezzo pec dell’appello alla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia per “l’adozione di ulteriori e più restrittive misure nel territorio comunale in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, in primis la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole locali di ogni ordine e grado”.

Centinaia sono stati i cittadini di Manfredonia che hanno condiviso l’appello tramite i social e moltissimi sono stati coloro che hanno voluto unirsi ufficialmente alla richiesta inviando mail (anche a nomi di intere classi) che sono state allegate alla pec.

Un appello corale, con una nota stonata. “Come volevasi dimostrare – evidenzia la Valente – forze politiche, associazioni, comitati e movimenti, che da anni si spendono quotidianamente con frasi ad effetto, selfie e proclami vari per dimostrare quanto hanno a cuore le sorti di questa città, hanno totalmente snobbato l’invito”.

La richiesta inviata non è un punto d’arrivo, ma una partenza: “Noi andremo avanti – continua la presidente CON – Anzi, vi annuncio subito che in serata inoltrerò l’appello al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per metterli a conoscenza della solitudine decisionale a cui vengono costrette famiglie e scuole mentre va avanti un inutile braccio di ferro politico in cui si mette al centro delle scelte il consenso anziché la salute”.



Ufficio Stampa

CON MANFREDONIA