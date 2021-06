Open Day di Luoghi Comuni Manfredonia

Si è tenuto questa mattina presso le ex fabbriche di San Francesco l’Open Day di Luoghi Comuni la nuova iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione). Luoghi Comuni finanzia progetti di innovazione sociale, proposti da Organizzazioni giovanili pugliesi del Terzo Settore, da realizzare in spazi pubblici ed è volta a valorizzare il patrimonio pubblico sottoutilizzato, attivare i giovani pugliesi, e rispondere alle esigenze delle comunità locali. Il luogo proposto dall’Amministrazione comunale di Manfredonia è proprio quello delle ex Fabbriche di San Francesco, ristrutturate da qualche anno e mai utilizzate in maniera continuativa finora. Questo luogo potrà ospitare il progetto che verrà selezionato. Il progetto verrà finanziato con 40.000 euro a fondo perduto per progetti rivolti al territorio e alle comunità. Per accedere al finanziamento, le Organizzazioni giovanili del Terzo Settore si impegnano a strutturare progetti di innovazione sociale costruiti sia sulle esigenze delle comunità locali che sullo spazio pubblico da valorizzare. La data di scadenza per la presentazione del progetto è il 13 luglio 2021 e tutte le associazioni composte da giovani di Manfredonia sono invitate a partecipare, magari anche mettendosi in collaborazione tra loro, in modo che uniti si possa contribuire alla realizzazione di un progetto che porti unione e felicità nella nostra città. Per info basta consultare il sito https://luoghicomuni.regione.puglia.it/iniziativa/.

Mariantonietta Di Sabato