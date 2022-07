Il CF (CP) Antonio Cilento nuovo Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia

Lo scrosciare della provvidenziale pioggia e l’incantevole scenario del Porto turistico “Marina del Gargano” hanno fatto da cornice alla cerimonia ufficiale del passaggio di consegne al comando del Compartimento Marittimo – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia, tra il Comandante cedente C.F. (CP) Giuseppe Turiano e il C.F. (CP) Antonio Cilento, accettante. Presenti, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Ammiraglio Vincenzo Leone, il prof. Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Autorità civili, militari, religiose, rappresentanti di Associazioni combattentistiche e d’Armi, il picchetto d’onore schierato in armi, gli ufficiali, sottufficiali e marinai in forza alla stessa Capitaneria. Alle formalità previste dal protocollo è seguito il discorso di commiato del Com.te Giuseppe Turiano. Dopo aver porto il suo deferente saluto a tutte le Autorità, civili militari, religiose, alle Associazioni combattentistiche e d’Arma e ai tanti ospiti intervenuti, visibilmente commosso, in primis ha voluto ringraziare il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Ammiraglio Vincenzo Leone per essere stato la sua guida e per avergli trasferito, con nuova linfa e con nuove prospettive, la sua passione per il nobile quotidiano lavoro. Ringraziamento che ha esteso all’intero staff della stessa Direzione Marittima per il costante supporto. Un’attenzione particolare e un affettuoso ringraziamento alla sua meravigliosa famiglia, presente per l’occasione “per i costanti e silenziosi sacrifici volti a sostenermi in questa lunga ma significativa esperienza di Comando”.”E’ stata un’esperienza eccezionale. In questi tre anni intensi e intrisi di soddisfazioni passati al comando del Compartimento Marittimo di Manfredonia. Ho sempre lavorato con il massimo impegno e dedizione in un territorio, quello della Capitanata, ricco di tradizioni storico-culturali e dal pregevole patrimonio naturalistico”. Molto significativo il pensiero rivolto al suo successore al quale consegna il testimone: “A te caro Antonio, con immenso orgoglio affido la mia splendida squadra. In questi pochi giorni trascorsi insieme ho potuto apprezzare la tua preparazione professionale, la tua serietà, la tua passione, doti che ti permetteranno di condurre la Capitaneria di Porto di Manfredonia verso nuove sfide che la attendono, per una Autorità Marittima al passo con i tempi e sempre più moderna” . Il Com.te Turiano nell’accomiatarsi, conclude con una meravigliosa frase di Madre Teresa di Calcutta. “Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa”. Ha fatto seguito il discorso del Com.te accettante C.F. Antonio Cilento, il quale, anch’egli, nel ringraziare le Autorità presenti e in particolare il Procuratore della Repubblica Dott. Vaccaro al quale ha assicurato il suo massimo impegno e quello di tutta la Capitaneria di Porto, in una ottica di condivisa continuità di azione. Dichiara di sentirsi onorato e orgoglioso che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto lo abbia scelto per ricoprire l’incarico di capo del prestigioso Compartimento ricco di profonda bellezza e peculiarità. “Tanti i compiti che mi attendono, aggiunge il Com.te Cilento,- dalla sicurezza della navigazione alla salvaguardia della vita umana in mare, della vigilanza della filiera della pesca alla tutela del demanio marittimo e dell’ambiente marino e costiero. Impegno gravoso che, con l’aiuto del mio equipaggio e l’attenta guida del Direttore Marittimo riusciremo a superare”. Un pensiero particolare l’ha rivolto agli operatori portuali, ai pescatori e a tutto il cluster marittimo assicurando loro la sua vicinanza in questo difficile periodo. All’amico Giuseppe il ringraziamento per quanto ha fatto per la squadra e alla famiglia, insostituibile sostegno e un pensiero a chi avrebbe avuto piacere di esserci, ma che è sempre presente. Al nuovo Comandante il caloroso benvenuto dalla città di Manfredi, augurandogli “Buon vento”

Matteo di Sabato