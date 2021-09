Contratti di Filiera Agroalimentari: dalla Regione Puglia ulteriori 4 milioni di euro

Ulteriori 4 milioni di euro per sostenere i contratti di filiera agroalimentari pugliesi. Si tratta di 23 accordi promossi dal Ministero delle Politiche agricole e forestali che sono stati finanziati anche con il contributo della Regione Puglia per sostenere lo sviluppo e la crescita dell’agroalimentare regionale.

“La Giunta regionale – fa sapere l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia –, con il provvedimento approvato oggi, come riferito dall’Agenzia regionale, prosegue con gli impegni presi già nel 2020 svincolando ulteriori risorse in favore di progetti strategici per il futuro di molte delle nostre filiere agroalimentari. Si tratta di un segnale di attenzione da parte della Giunta regionale in favore di progetti in ambito zootecnico, ortofrutticolo, cerealicolo, olivicolo, vitivinicolo, il fine ultimo è quello di sviluppare, a livello multiregionale, attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti di qualità, la loro promozione e valorizzazione e le attività di ricerca e sperimentazione.

Stiamo, inoltre, lavorando – conclude Pentassuglia – per definire un provvedimento che sostenga analogamente, con ulteriori risorse regionali, anche i contratti di Distretto agroalimentari già attivati con un bando ministeriale nel 2019 e nati per favorire, tra le altre cose, lo sviluppo del territorio, la coesione e l’inclusione sociale, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle produzioni da un punto di vista ambientale”.