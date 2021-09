Monitoraggio Iss, calano Rt e incidenza del contagio in Italia: solo 3 regioni a rischio moderato

Buone notizie dal consueto monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia: questa settimana, infatti, registrato un ulteriore calo di due degli indicatori principali sull’evoluzione del contagio: l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei contagi sulla popolazione italiana. Il report della cabina di regia indica infatti che nel periodo dal 18 al 31 agosto 2021 l’Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici di Covid è stato pari a 0,92 al di sotto della soglia epidemica di 1 ma soprattutto in ulteriore calo dallo 0,97 registrato dal precedente monitoraggio della scorsa settimana. Per quanto riguarda l’incidenza settimanale, calcolata invece nel periodo dal 3 al 9 settembre, si registra a livello nazionale un calo da 74 della scorsa settimana a 64 di quest’ultima.

Iss, Tre regioni a rischio moderato: Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia

Nel dettaglio, dalla bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia, emerge un Rt con range tra 0,79 e 1,02 e un ulteriore dato positivo rappresentato dalle regioni a rischio moderato che scendono drasticamente da 17 a 3. Sono solo tre quindi le Regioni e le Province autonome che risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano. Le restanti 18 Regioni risultano classificate invece tutte con rischio basso. Inoltre solo la Provincia autonoma di Bolzano riporta un’allerta segnalata mentre nessuna regione riporta molteplici allerte di resilienza

Lieve aumento di ricoveri covid e occupazione terapie intensive

Per quanto riguarda i ricoveri covid, il monitoraggio Iss segala che durante la settimana presa in esame crescono leggermente i pazienti con lieve aumento anche del tasso di occupazione delle terapia intensiva che si attesta oggi al 6,2%. Il numero di persone ricoverate per covid son salite da 544 (31/08/2021) a 563 (7/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche invece a livello nazionale aumenta leggermente al 7,4%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.252 (31/08/2021) a 4.307 (7/09/2021).