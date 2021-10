Coronavirus, bollettino regionale: 113 casi, 30 nel foggiano. I positivi attuali sono 2.410

Sale a 269.578 il numero complessivo di casi positivi al Coronavirus rilevati in Puglia dall’inizio dell’emergenza: 113 sono quelli individuati oggi su un totale di 11664 test, 4 le persone decedute.

Nello specifico, sono 39 i casi riscontrati nella provincia di Bari, 2 nella Bat, 6 nella provincia di Brindisi, 30 nel Foggiano, 19 nel Leccese, 18 nel Tarantino e 2 di provincia da identificare. Tre casi precedentemente identificati come fuori regione, sono stati riclassificati e riattribuiti.

Scende di dieci unità il numero dei ricoverati, che passa dai 165 di ieri ai 155 odierni. Di questi, 135 sono in area non critica, 20 in terapia intensiva. Sono invece 2410 le persone attualmente positive.