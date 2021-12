Coronavirus, bollettino regionale: 468 casi, 82 casi nel foggiano. I positivi attuali sono 4.833

Quasi 470 nuovi casi in Puglia: era da quasi 7 mesi che non si registrava un numero così imponente di nuovi positivi (567 il 15 maggio scorso). Poco più di 20600 i tamponi processati, per un tasso di positività che sale al 2,3%.

Il numero più alto di casi è stato registrato nel Barese (156). Quasi identica la situazione nelle province di Brindisi, Foggia e Lecce, che fanno registrare rispettivamente 81, 82 e 80 nuovi casi; 52 i positivi nel Tarantino, 9 nella Bat. A questi si aggiungono 4 casi fuori regione e altrettanti di provincia non definita.

Non si registrano decessi. Gli attualmente positivi salgono a 4833; per quel che concerne gli ospedalizzati, 141 sono i pazienti in area non critica, mentre sono 18 i posti letto occupati in terapia intensiva.