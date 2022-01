Coronavirus, bollettino regionale: 2.813 casi, 313 nel foggiano. I positivi attuali sono 64.281

Scende al 7,1% il tasso di positività in Puglia dove sono stati registrati 2813 nuovi casi su 39642 tamponi processati e 2 decessi.

Oltre metà dei nuovi contagi appartengono alla provincia di Bari, anche oggi la più colpita con 1571 nuove positività riscontrate. Sono, invece, 620 i casi nel Leccese, 313 nella provincia di Foggia, 97 nella Bat, 56 nella provincia di Brindisi e 123 nel Tarantino. Al totale si aggiungono 17 casi di residenti fuori regione e 16 di provincia indefinita.

Sale a 64281 il numero dei pugliesi attualmente positivi. Sale ancora anche il dato dei ricoverati, con 444 posti letto occupati in area non critica e 45 presenze in terapia intensiva.