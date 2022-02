BENTORNATA GAZZETTA

Dopo la forzata sospensione delle pubblicazioni del primo agosto 2021, “La Gazzetta del Mezzogiorno” riprende la sua quotidiana presenza nelle edicole. La lunga, sofferta e laboriosa assenza terminerà sabato 19 febbraio. La gloriosa testata giornalistica, una delle significative espressioni della cultura del sud, della Puglia in particolare, riprenderà a rappresentare il territorio, a raccontare la vita vissuta, la realtà nella sua composita formazione e trasformazione. Così come ha fatto per 134 anni e sabato prossimo inaugura la 135esima serie annuale. Una testimonianza fedele e fidata del progredire dei tempi; essa stessa termine di paragone dei cambiamenti, del divenire sociale, economico, politico di una regione in costante progressione evolutiva. Un Giornale che ha avuto continua e forte l’attenzione anche per i più riposti centri della regione, dedicando ad ogni provincia un inserto specifico. E in segno di riconoscimento del complesso patrimonio culturale e della variegata valenza socio-economico di questa macro-provincia che si estende dai Monti Dauni al Gargano, il direttore Oscar Iarussi ha ripristinato l’edizione autonoma della “Gazzetta di Capitanata” nella quale troveranno spazio e voce le realtà territoriali particolari come quella di Manfredonia. La Gazzetta torna ad essere il riferimento autorevole per i Lettori e soprattutto in un sistema di informazione troppo frammentato e non adeguatamente professionalizzato, nel quale si confonde l’informazione con la propaganda se non proprio con il pettegolezzo, dove alla manifestazione di opinioni si controbatte con l’insulto personalizzato. La mancanza di sufficienti testate giornalistiche di un certo livello, non sollecita e non aiuta quel necessario e edificante dibattito su temi che pure toccano l’interesse generale. Purtroppo le testate nazionali che fanno bella mostra di sé nelle rassegne televisive, snobbano la provincia o si limitano a quelle del circondario di riferimento. Dalle nostre parti non rimane che la Gazzetta del Mezzogiorno la cui dimensione, prestigio, esperienza sono garanzia per un corretto e puntuale contributo alla crescita complessiva del territorio. Una presenza che è stata potenziata. Oltre al cartaceo La Gazzetta del Mezzogiorno si avvarrà delle tecnologie digitali per accrescere e allargare l’informazione e renderla tempestiva attraverso l’edizione web e ragionata su quella cartacea con la selezione degli argomenti dell’attualità e gli approfondimenti mirati su temi di maggiore spessore. Una Gazzetta dalla grafica invitante, alla portata di Lettori attenti ed esigenti che la troveranno in edicola al prezzo invariato di 1,50 euro a copia e con l’omaggio, per i primi mesi, di una copia della Gazzetta dello Sport.

Michele Apollonio