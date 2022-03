L’eredità di Lucio Dalla nel decennale dalla scomparsa: un mare di opportunità da Europa Creativa

Il 1° marzo del 2012 Lucio Dalla lasciava questo mondo a soli 69 anni, a Montreaux, in Svizzera. Lucio, genio indiscusso, uno degli artisti più celebri ed indiscussi del nostro secolo la sua presenza straordinaria, iconica, la sua potenza immaginifica che ha segnato più generazioni mancano immensamente a 10 anni. Nelle sue vene scorreva sangue manfredoniano ed una delle sue eredità alla nostra Città sta nel bagaglio infinito di opportunità. E, così, parafrasando la celeberrima canzone “L’anno che verrà” ManfredoniaNews.it celebra il decennale:

Cara Manfredonia, ti scrivo, così mi distraggo un po’

E siccome sei molto lontana, più forte ti scriverò

Da quando sei partita c’è una grande novità

L’anno vecchio è finito, ormai

Ma qualcosa ancora qui non va

Si esce (poco) la sera, compreso quando è festa

E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra

E si sta senza parlare per intere settimane

E a quelli che hanno niente da dire

Del tempo ne rimane

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno

Porterà una trasformazione

E tutti quanti stiamo già aspettando…

Esiste la possibilità di far crescere l’economia con la cultura, l’opera ed il teatro, l’arte e la bellezza. Sono stati pubblicati proprio il primo marzo i nuovi bandi del programma Europa Creativa che aprono opportunità e scenari per la nostra comunità. I bandi sono aperti agli enti locali, alle associazioni ed alle imprese culturali: Manfredonia ha moltissimo da dire: cartapesta, tradizione del Carnevale, musica, enogastronomia, farrate e scaldatelli in primis, cultura del mare e delle maestranze, ceramica. Esistono in intere comunità simili a Manfredonia, legate alle tradizionali economie agricole e della pesca che si sono reinventate trasformandosi in veri e propri centri culturali capaci di attrarre turismo con l’arte: Bilbao, Santander in Spagna, Cardiff, Barcellona, Brema, Patrasso per citarne alcune. I bandi spaziano dalle residenze artistiche alle location per i festival di street Art, il più importante d’Italia oggi si svolge a Ragusa che però è logisticamente complicata da raggiungere. Ma c’è spazio per festival, concorsi di arredo urbano con installazioni artistiche e mostre, manifestazioni sportive ed eno-gastroniche, teatro d’avanguardia e nuovi media. Abbiamo un’infinita potenzialità da sviluppare e sarebbe auspicabile che la nuova amministrazione se ne faccia coordinatrice perché tutti abbiano voce in capitolo e nessuna delle belle arti resti indietro. La ricaduta occupazionale sarebbe immediata, sostenibile e di lungo periodo. Troverebbero spazio anche le persone con diversa abilità e i soggetti più deboli. È bastata l’installazione dell’opera di Tresoldi a Siponto per rendere attrattivi gli ipogei e sono aumentati i flussi, cambiata la viabilità e incrementare la crescita del nostro territorio. Questa è la grande eredità di Lucio Dalla: trasformare ciò che siamo e non abbiamo ancora espresso in bellezza permanente per i cittadini di oggi e per quelli di domani. I bandi sono consultabili al link: https://culture.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme.

Manfredonia ha tutte le carte e le persone in regola per crescere con la cultura e l’arte. Sta a noi. “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà/Io mi sto preparando, è questa la novità”. Scriviamo la trasformazione della nostra Città!

Michela Cariglia