Torna “Ironia della sorte”, il laboratorio di scrittura ironica della compagnia Bottega degli Apocrifi condotto dalla drammaturga Stefania Marrone. Dal 7 aprile 2022, in presenza e online

A partire da giovedì 7 aprile si torna a sorridere al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, con il laboratorio di scrittura ironica “Ironia della sorte”, il fortunato percorso ideato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, socia del Distretto Puglia Creativa, che ha coinvolto fino a oggi oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia.

E proprio per permettere anche a chi è lontano di prendere parte a questo esperimento collettivo, il laboratorio prevede una sessione in presenza (per un massimo di 12 partecipanti) e una online (per un massimo di 7 partecipanti). Il laboratorio è guidato dalla drammaturga Stefania Marrone ed è rivolto a esperti e principianti, appassionati e curiosi, aspiranti scrittori e persone che mai avrebbero pensato di scrivere nella vita.

Ridere è un atto di coraggio e questo tempo ne richiede molto.

«Crediamo che mai come ora il nostro compito sia quello di istillare dubbi e buone domande: questo fa il laboratorio, che è luogo del tentativo per eccellenza, luogo in cui l’errore non solo è ammesso ma è fondamentale per andare avanti… ripartiamo da qui, dalla fragilità. E proviamo a sorriderne insieme», racconta Stefania Marrone.

“Ironia della sorte” è un percorso di scrittura collettiva rivolto a tutti quelli che amano scrivere, ma anche per chi finora ha buttato giù solo la lista della spesa; a tutti quelli che amano guardarsi intorno, e poi raccontarlo in giro; a tutti quelli che ormai conoscono sé stessi alla perfezione, e non si sopportano (quasi) più; a tutti quelli che si ritengono perfetti, e vogliono tentare la guarigione; tutti quelli che ridere non è sinonimo di felicità, ma di sicuro aiuta. A tutti quelli che oltrepassano clandestinamente ogni giorno il confine tra pianto e riso, anche nello stesso quarto d’ora. Ma soprattutto, a chi sa cos’è il dolore e proverebbe volentieri a riderci su.

Sette incontri per scoprire che la sensazione che proviamo quando ci manca la terra sotto i piedi potrebbe assomigliare a quello che si prova spiccando il volo.

Gli orari delle due sessioni verranno concordati con gli iscritti. Il costo di partecipazione all’intero percorso di laboratorio di 7 appuntamenti è di € 50,00.

INFO E ISCRIZIONI: Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce | 0884.532829 – 335.244843 | bottegadegliapocrifi@gmail.com.