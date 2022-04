I fondi li mette il PNRR ma la digitalizzazione langue

Per i Comuni è attiva una procedura diretta

QUATTROCENTO milioni di euro: è il fondo messo a disposizione dal PNRR per favorire la digitalizzazione dei Comuni. La procedura che consente di accedere alla procedura per attingere a quel fondo, è attiva dal 4 aprile scorso. Lo ricorda il coordinatore di “Molo 21” Giovanni Mansueto, che spiega in una nota come «i Comuni possono realizzare la migrazione al Cloud (la piattaforma abilitante per la trasformazione digitale) o implementare servizi pubblici digitali, come il rafforzamento dell’identità digitale (SPID o Carta d’identità elettronica) la migrazione sul sistema di pagamento “pagoPA” o l’attivazione di nuovi servizi sull’app “IO”. Per partecipare e introdurre tale innovazione tecnologica – rileva Mansueto – non è richiesta la predisposizione di appositi progetti: basta un click al https://padigitale2006.gov.it/ e compilare il forum. Le risorse saranno assegnate – avverte Molo 21 – in ordine di prenotazione con l’erogazione di voucher a seconda della dimensione del Comune».

AL COMUNE di Manfredonia la delega alla “Innovazione tecnologica e digitalizzazione” è di pertinenza del sindaco Gianni Rotice. Se non è stata ancora attivata è da cogliere l’opportunità della procedura semplificata che toglie il fondamentale impiccio di dover redigere un apposito progetto. La trasformazione digitale nelle pubbliche amministrazioni è un modo per fornire servizi più rapidi, meno costosi e migliori. Non adottarla significa rimanere lontani dalla realtà e dai tempi contingenti. «È giunto il momento – sollecita Mansueto – di offrire servizi digitali più efficienti: il Comune di Manfredonia è già in grado di fornire alcuni servizi, ma ce ne sono tanti altri che si possono attivare a beneficio dell’utenza».

GIA’, l’utenza. È preparata a rispondere a questa evoluzione tecnologica? «Occorre riconoscere – annota Mansueto – che solo una piccola parte si è emancipata e approfitta delle facilitazioni digitali. Una buona pubblica amministrazione dovrebbe farsi carico di avviare una poderosa informazione, sensibilizzazione e promozione dell’esercizio del digitale almeno nei suoi principi basilari». In un’era di continue trasformazioni gli enti locali devono essere in prima linea per rispondere alle esigenze dei cittadini con nuove tecnologie. La gestione efficace del sito del comune e l’integrazione con le piattaforme abilitanti SPID e app IO sono la chiave di partenza per i servizi pubblici del futuro. Discorso a parte ma non lontano da quello per gli enti pubblici, è per i privati, imprese e società che anch’esse dovrebbero adeguarsi alla transizione digitale per non rimanere ai margini.

«CON UNO sguardo più lontano – riflette il coordinatore di Molo 21 – è doveroso immaginare la sfida digitale anche in relazione ad alcuni grandi temi, quali, a titolo non esaustivo, sanità (una infrastruttura digitale è fondamentale per l’attivazione della telemedicina, il monitoraggio continuo di cronici ed anziani, la medicina personalizzata ecc.) Mobile Ticketing (l’infomobilità, parcheggio intelligente e tanto altro così come meglio descritto, ad esempio, nel progetto di ricerca Puglia Digitale e nel progetto pilota Bari Digitale), Big Data (la creazione di una community di cittadini per rendere semplice e praticabile il colloquio tra cittadino e istituzione) e così via».

L’ALIBI dell’assenza di risorse non c’è più. La primavera appena iniziata sarà un momento importante per la digitalizzazione della pubblica amministrazione: bisogna organizzarsi per non perdere questa irripetibile occasione di modernizzazione e cambiamento. La sfida della trasformazione digitale diventa sempre incalzante, sicuramente complessa ma allo stesso tempo entusiasmante. «La speranza è che l’amministrazione comunale si adegui prontamente a questo importante appuntamento, e dunque ponga in essere tutte le azioni utili per pianificare l’attività che intende attuare al fine di rendere la nostra città più digitale e innovativa e partecipativa».

Michele Apollonio