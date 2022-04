Spiagge e coriandoli per la 68a Edizione del Carnevale di Manfredonia

Il 12 aprile scorso a Milano alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) con la Regione Puglia e WeAreinPuglia è stata presentata la 68a edizione del Carnevale di Manfredonia. Saltata l’edizione invernale a causa delle restrizioni per il Covid, come preannunciato è stata organizzata un’edizione estiva che avrà una duplice valenza: fungere da vetrina come anteprima per il prossimo carnevale che, speriamo, nel febbraio 2023 possa tornare alla tradizionale data invernale, e creare attrattiva con un taglio particolare su marketing e promozione territoriale con l’obiettivo di arricchire l’offerta turistica del Gargano attraendo a Manfredonia, in un momento clou dell’anno, una gamma più vasta di turisti con questa manifestazione del tutto inedita. Il progetto è davvero interessante e ambizioso, anche perché “Puglia colorata – Estate 2022” ci vedrà accanto al prestigioso Carnevale di Putignano, e consisterà in un rilancio complessivo dell’evento più importante della nostra città anche da un punto di vista culturale, economico e turistico. La 68^edizione, denominata “Spiagge e Coriandoli”, ha delle date precise: il 17-23-24-30-31 luglio e 10 agosto. La rinnovata formula del Carnevale di Manfredonia ha attirato l’interesse dei media nazionali e degli operatori turistici. Sono state anticipate manifestazioni di grande successo come il ritorno del “Mangiamare” che vedrà il coinvolgimento attivo della categoria dei pescatori permettendo così la valorizzazione del pescato locale, e poi “A Socje di Ze Peppe – Carnival Beach Party” con la collaborazione degli stabilimenti balneari. Il gemellaggio con Putignano sarà anche un’occasione per effettuare uno scambio di presenze agli eventi in programma quest’estate da parte dei due Carnevali. La vera novità, e speriamo sia la volta buona, è che l’Amministrazione comunale di Manfredonia ha avviato l’iter amministrativo per istituire una Fondazione che, partendo proprio dal Carnevale come elemento distintivo, possa far crescere e consolidare a lungo termine la cultura ed il marketing territoriale legati a questo evento peculiare della nostra zona. Ci auguriamo davvero che questo grande evento possa fare da volano per innalzare Manfredonia a grande protagonista capace di colorare tutta la Puglia non solo con i coriandoli, ma anche con i meravigliosi colori della nostra terra.

Mariantonietta Di Sabato