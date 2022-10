La Giunta stanzia 200.000 euro a sostegno dei Comuni per la redazione o l’aggiornamento dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. Presto un nuovo Avviso pubblico

I Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) come strumento di disseminazione dei principi della mobilità sostenibile e perciò strumento di cui necessariamente i Comuni pugliesi devono dotarsi al fine di contribuire alla progressiva decarbonizzazione del sistema della mobilità e del trasporto delle merci. Forte di questi principi, la Giunta regionale ha avviato l’iter per l’approvazione di un nuovo Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi (in forma singola o associata e con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti) per incentivare la redazione del PUMS nei Comuni non ancora dotati e non destinatari di alcun contributo statale o regionale, ma anche per avviare un monitoraggio del PUMS nei Comuni già dotati da almeno due anni. Stanziamento complessivo 200.000 euro.

Il primo Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) oppure per l’acquisizione di dati di traffico e indagini di mobilità utili alla redazione dei Piani risale al 2019 e aveva avuto un buon riscontro. Vi avevano partecipato 105 enti locali in forma singola o associata per un totale di 71 istanze, di cui ne sono risultate ammissibili 55 e ammesse a finanziamento 15 in prima battuta e altre 12, grazie a due incrementi della dotazione finanziaria.