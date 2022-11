Vitulano Drugstore Manfredonia: brutta caduta,1-2 con il Bulldog Capurso

Una caduta pesante, quella in casa al PalaScaloria, del Vitulano Drugstore Manfredonia nell’undicesima giornata del campionato di Serie A2 Girone C 2022/23, sabato 26 novembre al PalaScaloria. Gli ospiti, i Bulldog Capurso, vincono in rimonta, sfruttando una prestazione sipontina non sul livello delle grandi vittorie di inizio stagione.

Dopo questa partita, i biancocelesti si trovano quarti a 20 punti, con il sorpasso del Pirossigeno Cosenza a 23 che vince nel derby con il Bovalino, mentre si alzano Sicurlube Regalbuto a 24 che batte l’Atletico Canicattì nella sfida siciliana e Sporting Sala Consilina in vetta a 29 (con il turno di riposo ancora da effettuare) che pareggia in trasferta contro il Cormar Reggio Calabria.

CRONACA

Il Vitulano Drugstore Manfredonia schiera orgogliosamente nello starting five ben tre sipontini: Giuseppe Soloperto, Michele Murgo e Raffaele Lupoli scendono in campo onorando la maglia che rappresenta la loro città. Partono con loro Giulio Mura e il capitano João Fred. E come abitualmente è, proprio quest’ultimo sblocca il match, trovando la diciannovesima rete in stagione che consolida la vetta della classifica marcatori. I Bulldog Capurso rimangono però in partita: nonostante la dimensione come squadra minore, propongono un mix di giocatori di grandissima esperienza e note qualità (come il campione europeo nel 2014 Luca Leggiero, Juan Cruz Perri e il capitano Giorgio Campagna che completano il quartetto iniziale di movimento con Davide Pavone) a ragazzi del settore giovanile (come il portiere Christian Lisco. Sarà proprio un giovanissimo, Mattia Mazzei, a risultare fatale. Suo il gol del pareggio nel secondo tempo, in un momento nel quale i padroni di casa non hanno dato il colpo decisivo all’incontro. Sempre sua la rete della condanna, con il Vitulano Drugstore Manfredonia che non trova gol con il portiere di movimento e invece lo subisce, in un finale molto nervoso e con il gioco che è proseguito nonostante una gomitata subita da Pau Recasens, costretto ad abbandonare il campo soccorso dai sanitari. Dal pronto soccorso sono arrivate già in serata notizie rassicuranti sulle sue condizioni, ma sono stati applicati dei punti di sutura sul labbro.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Ferrara, Berardinetti, Mura, Murgo, Mancusi, Recasens, Girardi, Soloperto, Lupoli, Fred, Pozzo, Foti. All. Cundari.

Bulldog Capurso: Lisco, Bianco, Leggiero, Dambrosio, Elia, Pavone, Campagna, Salzo, Cristantiello, Mazzei, Perri, Di Ciaula. All. Chiaffarato.

TABELLINO

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Fred 9’15” pt.

Bulldog Capurso: Mazzei 11’45” st, 19’11” st.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Recasens (G), Mancusi (G).

Bulldog Capurso: /

Foto: Federico Guerra

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia