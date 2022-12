Sostegno finanziario ai Comuni per gli Lsu, De Leonardis : “Approvato all’unanimità il mio emendamento che dà risposte ai Comuni e ai lavoratori socialmente utili”

“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il mio emendamento per il sostegno finanziario alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili, una platea di circa 90 unità, operate da 8 Comuni pugliesi, tra cui Manfredonia, che da sola conta 73 unità, Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia in provincia di Foggia”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che prosegue: “Nella legge di bilancio sono quindi stati stanziati 450.000 euro per il 2023, vale a dire 4.700 euro una tantum per ogni assunzione effettuata, che si aggiungeranno ai fondi destinati dallo Stato ai Comuni che nel 2022 hanno provveduto ad integrare gli LSU nella pianta organica. Un risultato decisamente positivo per un atto che ha raccolto l’unanime consenso dell’Aula e che fornisce una risposta concreta ai Comuni che chiedevano erogazioni specifiche per questa problematica”, conclude De Leonardis.

