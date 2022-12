Al via FestambienteSud winter: ricco programma per la prima giornata. Degustazione musicale con Slow Food Gargano e il maestro Antonio Prencipe alla fisarmonica

Prende il via la VII edizione di FestambienteSud winter che andrà in scena nella Green Cave di Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO candidata a Capitale italiana della cultura 2025. L’evento – organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo – ruoterà sul tema “Il calore dell’incontro”.

Si parte mercoledì 28 dicembre alle ore 19.30 con una serata speciale che propone la degustazione musicale con Slow Food Gargano. Un viaggio nell’universo della qualità alimentare e musicale de territorio.

Il laboratorio del gusto con Slow Food Gargano sarà incentrato su formaggi e agrumi del Gargano. A presentare i prodotti saranno Pio di Giorgio, Slow Food Gargano; Domenico Prencipe, Slow Food Monte Sant’Angelo; Donato Taronna, associazione panificatori di Monte Sant’Angelo; Saverio Bisceglia, allevatore – Masseria la Montagnola; Antonella d’Arnese, cooperativa Coppa Rossa; Luigi Giordano, allevatore; Michele Solimando, mastro birraio – Rebeers; Giuseppe Ciuffreda, panificatore – Forno Chichino.

A seguire il pianista jazz e virtuoso fisarmonicista Antonio Prencipe, accompagnerà i presenti in un viaggio tra i grandi interpreti della composizione del repertorio concertistico della fisarmonica. Il maestro suonerà lo strumento appartenuto a Peppino Principe, di cui è nipote, con un repertorio che ripercorre musiche concertistiche di ogni continente (Ingresso 12 €, consigliata la prenotazione).

Antonio Prencipe inizia a studiare musica all’età di 10 anni sotto la guida del padre Domenico (valente sassofonista) per poi iscriversi al Conservatorio di musica di Foggia “U. Giordano” e conseguire il diploma di pianoforte col massimo dei voti nel 2000. Parallelamente allo studio della musica classica approfondisce la musica jazz, influenzato dall’ascolto di Oscar Peterson. Nel 2004 consegue il diploma di jazz presso il conservatorio di musica “L. Marenzio” di Brescia e vince due prestigiosi concorsi internazionali di jazz: Premio “Maurizio Lama” come miglior pianista jazz a Moncalieri (TO) 2004 e primo premio all’”International Massimo Urbani Award” a Camerino (MC) 2005. Nel 1997 studia a “Siena Jazz” con Enrico Pieranunzi e Franco D’Andrea e suona nei gruppi di musica d’insieme con Enrico Rava. Ha suonato con diversi musicisti importanti del panorama del jazz italiano come Peppino Principe, Massino Manzi, Massimo Moriconi, Guido Bombardieri. Attualmente suona come pianista in diverse formazioni jazz e di recente ha un progetto un progetto con la fisarmonica, lo strumento caro alla sua famiglia che ha sfornato compositori e interpreti di rilievo della musica contemporanea.