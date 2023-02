Per il Manfredonia ora si apre la fase nazionale della Coppa Italia: via il 15 febbraio con Manfredonia-Tricarico

Le squadre vincitrici i rispettivi trofei regionali sono state suddivise, come da regolamento, in otto raggruppamenti: tre triangolari (con gare di sola andata) e cinque accoppiamenti (con partite di andata e ritorno).

Il criterio adottato per determinare la squadra che affronterà la prima partita in casa è stato quello dell’ordine di estrazione, con la seconda squadra in trasferta. Nei triangolari, riposa la terza squadra estratta.

Il tabellone

Girone A (triangolare): Cast Brescia-Alba Calcio. Riposa Imperia

Girone B (triangolare): Vincente Veneto-Lavis Trento. Riposa Brian Lignano

Girone C: Certaldo-Nibbiano

Girone D: Valdichienti Ponte-Branca

Girone E: Budoni-Formia

Girone F: Vincente Molise–Sambuceto

Girone G (triangolare): Manfredonia–Tricarico. Riposa San Marzano

Girone H: Gioiese-Nuova Igea Virtus

Le qualificate

Sambuceto (Abruzzo), Tricarico Pozzo Di Sicar (Basilicata), (Calabria), San Marzano (Campania), Nibbiano (Emilia Romagna), Brian Lignano (Friuli Venezia Giulia), Insieme Formia (Lazio), Imperia (Liguria), Cast Brescia (Lombardia), Valdichienti Ponte (Marche), Alba (Piemonte Valle d’Aosta), Pol. Calcio Budoni (Sardegna), Nuova Igea Virtus (Sicilia), Calcio Certaldo (Toscana), Lavis Trento (Trento/Bolzano), Branca 1969 (Umbria).

Molise: vincente tra Aurora Alto Casertano e Campobasso 1919

Puglia: Manfredonia Calcio 1932

Veneto: vincente tra Camisano Calcio 1910 e Vigasio

Il programma

1ª fase triangolari – andata accoppiamenti: 15 febbraio

2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti: 22 febbraio

3ª gara triangolari: 1° marzo

Quarti di finale – andata: 8 marzo / ritorno: 22 marzo

Semifinali – andata: 5 aprile / ritorno: 12 aprile

Finale: 26 aprile (eventuale)