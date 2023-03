Le scuole, il mare e il concorso “Settimana Blu”

Il mare, questo luogo meraviglioso, spesso maltrattato, rende i luoghi che lambisce così fascinosi e ricchi di attrattiva e dona pace mentale solo a guardarlo. L’effetto calmante del rumore delle sue onde produce uno stato mentale simile a quello che si ottiene con la meditazione. Chi è nato e cresciuto sul mare lo sa quanto ci si immalinconisce a starne lontano per troppo tempo. L’11 aprile è la Giornata Nazionale del Mare e, al fine di sviluppare la cultura del mare, in un quadro più ampio di educazione civica e ambientale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in collaborazione con la Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica, propone alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado un concorso regionale, denominato “Settimana Blu”, con diverse manifestazioni celebrative, previste per il periodo tra il 17 e il 23 aprile 2023. Gli alunni delle Scuole Primarie potranno produrre audio-video, elaborati in prosa o in versi o prodotti figurativi. Mentre le Istituzioni scolastiche di I e di II grado potranno realizzare cortometraggi, spot pubblicitari, videoclip con musiche inedite, elaborati in prosa o in versi oppure prodotti figurativi. I temi sono stati divisi per macro-aree in base ai diversi Compartimenti Marittimi di riferimento sul territorio. Le scuole del Compartimento Marittimo di Manfredonia dovranno sviluppare questi temi: Il fenomeno delle micro/macro plastiche sul litorale di competenza e le problematiche ad esso connesse; La gestione delle biomasse spiaggiate sui litorali di competenza ed eventuale utilizzo a protezione delle dune e delle spiagge erose; Le saline. I lavori prodotti dovranno essere trasmessi al Comando Marittimo Provinciale di Manfredonia entro le ore 13:00 del giorno 15 marzo 2023. Per info contattare il CF (CP) Antonio CILENTO – Comandante antonio.cilento@mit.gov.it, cpmanfredonia@mit.gov.it . La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Il materiale didattico inviato sarà esaminato da una commissione e i prodotti meritevoli saranno premiati nella giornata di chiusura della “Settimana Blu” fissata per il 23 aprile 2023.

di Mariantonietta Di Sabato