Aereoporto di Foggia, Metauro: una buona notizia per la Capitanata l’operatività su Linate

“La notizia del rilascio delle autorizzazioni da parte di Aeroporti di Puglia a Lumiwings per operare anche sullo scalo cittadino di Milano Linate ci rallegra e ci rende ancora più saldi nelle nostre intenzioni di sostenere e contribuire al rafforzamento di questa infrastruttura importante per lo sviluppo dell’intera Capitanata. Solo qualche settimana fa, durante gli incontro con i rappresentanti del territorio in Regione e al Parlamento, proprio sul tema dello sviluppo e aeroporto, abbiamo sottolineato con loro l’importanza dello scalo più prossimo alla città di Milano e, oggi, questo obiettivo è diventato realtà. La scelta di puntare alla domenica e poi al sabato per i voli è strumentale al turismo della provincia che così potrà aprirsi anche all’opzione turismo del week end.

Riteniamo sia un grande passo in avanti e non possiamo non dirci pieni di speranze per il prossimo futuro. Abbiamo atteso per anni che l’aeroporto foggiano tornasse operativo: ora tocca a noi tutti non perdere questa occasione di sviluppo”. Così il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro