Gilberto Gil a Vieste per FestambienteSud 2023 con “AQUELE ABRAÇO”

Il grande ambasciatore della cultura e della musica brasiliana si esibirà il 31 luglio nel suggestivo scenario di Marina Piccola

Con Gil l’evento di apertura di un’intera settimana di musica e cultura brasiliana che, diretta da Chiara Civello, dal 31 luglio al 5 agosto, rappresenta il culmine e il gran finale del lungo cammino di FestambienteSud 2023

Aperte le prevendite per il concerto di apertura su www.vivaticket.com

A Vieste sarà Gilberto Gil, uno dei più grandi interpreti della musica brasiliana amato in tutto il mondo, ad aprire il gran finale di FestambienteSud dedicato alle contaminazioni musicali tra Italia e Brasile e diretto da Chiara Civello. Lo spettacolo “Aquele Abraço”, in programma il 31 luglio a marina piccola, celebra i 60 anni di carriera di Gil, con la sua famiglia e i suoi amici che eseguono con lui le sue canzoni di successo, che fin dall’inizio hanno rappresentato il suo paese e la sua musicalità con forme ritmiche e melodiche personali. Gil con Caetano Veloso è uno dei grandi interpreti del Tropicalismo, movimento che esprimeva insoddisfazione per la dittatura. La sua ricca produzione musicale ha portato alla registrazione di oltre 60 album, 4 milioni di vendite e 9 Grammy.Chiara Civello saluta l’arrivo di Gilberto Gil spiegando che “il tema di quest’anno a FestambienteSud è il Brasile, un luogo magico dove passo tanto tempo e imparo sempre tante cose. La vastità oceanica la vegetazione dirompente, la pluralità culturale, la forza ancestrale e spirituale sono gli elementi che rendono la sua poesia irresistibile e lo fanno sembrare un Paese sempre in festa. Inaugurare con Gilberto Gil è come avere le chiavi del tempio”.Al concerto di Gil seguiranno altri 5 giorni all’insegna della grande musica brasiliana e delle contaminazioni, mediate dalla musica, tra la cultura italiana e quella brasiliana, il cui programma completo è in via di definizione e sarà pubblicato quanto prima. Dal 31 luglio al 5 agosto, oltre ai concerti serali di Marina Piccola, che, con l’eccezione di Gilberto Gil, saranno a ingresso libero, FestambienteSud preannuncia un ricco programma di eventi collaterali come visite guidate, degustazioni dei prodotti dei presìdi Slow Food, forum di approfondimento. Accogliendo l’indirizzo del sindaco Giuseppe Nobiletti e l’assessore al turismo Rossella Falcone, il programma del festival si armonizza con le linee evolutive che sta percorrendo il turismo nella città di Vieste. FestambienteSud ha, pertanto, potenziato nella direzione del dialogo con il mondo del turismo, arricchendosi con visite, forum, agrifood, che si integrano con il programma musicale, nella direzione di una proposta molto speciale di turismo esperienziale.Legambiente e Comune di Vieste, pertanto, invitano gli appassionati a prenotare una vacanza culturale a Vieste per godere del programma del festival che si annuncia ricco, articolato e interessante.

FestambienteSud, festival di Legambiente per il Sud Italia, torna in Puglia dal 13 luglio al 5 agosto con concerti, forum, cammini e agrifood, in diverse tappe sul Gargano: 13 luglio Rignano Garganico, il 14 San Marco in Lamis, il 15 San Giovanni Rotondo, dal 20 al 22 Monte Sant’Angelo, dal 27 al 29 Mattinata, per chiudere a Vieste con la tappa finale dal 31 luglio fino al 5 agosto, progetto speciale per il Brasile diretto da Chiara Civello.

L’acqua è il tema generale dell’edizione 2023 con il titolo Arsura. Vincere la sete del pianeta.

Per informazioni sugli altri eventi di FestambienteSud 2023 segui l’evoluzione della programmazione sul sito ufficiale www.festambientesud.it e sui canali Facebook e Instagram.

GILBERTO GIL & FAMILY – “AQUELE ABRAÇO”

FESTAMBIENTESUD

31 LUGLIO 2023

VIESTE, Marina Piccola

Ticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/gilberto-gil-family-tour-aquele-abra-o/205155

ORARI E NOTA ORGANIZZATIVA

Apertura porte 19.30. Inizio concerto 21.30. Gratuità per i bambini fino a 9 anni. Infoline per i disabili 327 7408165.

Contatti: festambientesud@gmail.com – 327 7408165

Per informazioni sugli altri eventi del festival www.festambientesud.it

GILBERTO GIL, NOTA BIOGRAFICA

“Sapevo davvero che la musica era la mia lingua.

Quella musica mi avrebbe mostrato il mondo

e mi avrebbe portato in altre terre

perché pensavo di avere la musica della terra

e la musica del cielo.”

Gilberto Gil

Gilberto Gil & Family “Aquele Abraço Tour” sta celebrando i 60 anni di carriera e 50 anni di tour mondiale del grande cantautore brasiliano, iniziati nel 1971. Per celebrarlo la sua famiglia e i suoi amici eseguono con lui canzoni di successo della sua illustre carriera.

La sua carriera inizia con la fisarmonica negli anni ’50 ispirata da Luiz Gonzaga, dai suoni della radio e dalle processioni religiose nell’interno del nord-est del Brasile. Con l’arrivo di João Gilberto, e della sua influenza musicale, Gil ha messo giù la fisarmonica e ha preso la chitarra, poi la chitarra elettrica alimentando le armonie del suo lavoro fino a oggi. Le sue canzoni fin dall’inizio hanno rappresentato il suo paese e la sua musicalità con forme ritmiche e melodiche personali. Poi il suo incontro con Caetano Veloso e la nascita del Tropicalismo, un movimento che esprimeva insoddisfazione per la dittatura. Entrambi finiscono per essere esiliati a Londra. Al ritorno in Brasile, Gil ha continuato la sua ricca produzione musicale che ha portato alla registrazione di oltre 60 album, 4 milioni di vendite e 9 Grammy.

Nel 2002 come Ministro della Cultura, ha iniziato il suo coinvolgimento nella guida politica del Brasile partecipando a forum, seminari e conferenze in tutto il mondo. Lavorando su temi come le nuove tecnologie, i diritti d’autore, lo sviluppo culturale e le diversità, l’importanza del Sud, il ruolo dei paesi americani nel mondo globalizzato. Un ambasciatore musicale unico guidato da forte convinzione culturale. Le sue azioni sono state riconosciute da diverse nazioni concedendogli i riconoscimenti di Artista della Pace dall’UNESCO nel 1999, Ambasciatore della FAO, Légion d’Honneur francese, Sweden’s Polar Music Prize, e molti altri.

Nel 2015 e nel 2016 ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera con Caetano Veloso in uno storico spettacolo “Dois Amigos, Um Século de Música”. Nel 2017, “Trinca de Aces” insieme a Nando Reis e Gal Costa ha girato il Brasile e l’Europa. Nel 2018 ha pubblicato l’album “Ok Ok OK”, sulla sua famiglia, la malattia che stava attraversando e la messa in discussione delle richieste della società nei suoi confronti. L’album ha vinto il Latin Grammy nel novembre 2019 nella categoria Best Brazilian Music Album. Nel 2021 riceve una Laurea Honoris Causa da l’Università di Berklee e una cattedra dell’Accademia Brasiliana di Lettere (ABL). Nel 2022 Gil ha girato l’Europa festeggiando il suo 80° compleanno con tutta la famiglia sul palco e dietro le quinte. Il tour è stato filmato per la seconda stagione di una serie di Amazon Prime Video che andrà in onda nel 2023 ¨In viaggio con i Gil¨. La prima stagione ¨Em Casa com os Gil¨ è un grande successo per il canale.