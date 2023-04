Ufficiale il Foggia-Milano Linate, rilasciate le autorizzazioni al vettore Lumiwings

Aeroporti di Puglia comunica che al vettore Lumiwings sono state rilasciate le autorizzazioni per poter operare sulla scalo cittadino di Milano Linate, oltre che su quello di Milano Malpensa. In virtù di questo provvedimento, dal 7 maggio e sino a tutta la chiusura della stagione summer 2023 in corso (fine ottobre), il volo Lumiwings Foggia-Milano-Foggia, in programma ogni domenica verrà operato sullo scalo di Milano Linate anziché su quello di Milano Malpensa.

DAL 7 MAGGIO A FINE OTTOBRE

L9 271 FOG 08:05- LIN 09:35

L9 272 LIN 11:35 – FOG 13:05

Successivamente, dal 3 giugno e sempre sino al termine della summer 2023, alla frequenza della domenica si aggiungerà anche quella programmata il sabato.

DAY 6: DAL 3 GIUGNO A FINE OTTOBRE

L9 271 FOG 12:15 – LIN 13:45

L9 272 LIN 15:00 – FOG 16:30

Lumiwings opererà le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, anche se il vettore non esclude la possibilità prevedere frequenze aggiuntive su Milano Malpensa in particolari periodi di picco. “Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto” ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.