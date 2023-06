Welfare e benessere aziendale: al via i lavori dell’European Meeting And School On Total Workplace Health Promotion”

Ha preso il via a Pugnochiuso la quinta edizione del European Meeting and School on Total Worker Health Promotion (WHP).

Il meeting sulla promozione globale del benessere dei lavoratori è promosso dalla Medicina del lavoro dell’IRCCS “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” di Roma con il patrocinio del Network Europeo di Promozione della salute nei luoghi di lavoro e della Società Italiana di Medicina del Lavoro, è organizzato in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Inail, Università, Società Scientifiche ed ASL Foggia, capofila in Puglia del progetto WHP.

“Siamo nel mezzo di un percorso di innovazione organizzativa e culturale – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL Foggia Antonio Nigri all’apertura dei lavori –. Promuovere il benessere dei lavoratori è una prospettiva che va oltre la normativa. Si tratta, infatti, di un approccio integrativo, non obbligatorio che va oltre la tutela dei rischi e della sicurezza sul lavoro. È un approccio globale che prevede la promozione di corretti stili di vita in tutte le declinazioni e il recupero all’attività lavorativa delle disabilità, in maniera condivisa e multidimensionale. Si tratta di percorsi che devono essere pian piano metabolizzati dalla dirigenza aziendale per arrivare a tutti i lavoratori, una platea di circa 5.000 dipendenti se consideriamo anche il personale di Sanitaservice di cui ASL Foggia è socio unico.

Per diffondere questo approccio in una realtà così complessa come la nostra – ha concluso Nigri – servono tempo, pazienza, continuità”.

Un approccio condiviso anche dalla Regione Puglia. “L’attenzione al benessere nell’ambito aziendale e lavorativo – ha spiegato l’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone – è per noi una priorità. Tra le ultime iniziative che abbiamo adottato c’è la certificazione Family Audit rivolta alle aziende che promuovono modelli organizzativi a favore dei lavoratori e, in particolare, delle lavoratrici. Siamo inoltre riusciti a finanziare corsi di formazione per 300 aziende pugliesi in tema di organizzazione aziendale flessibile e conciliazione delle esigenze lavorative e familiari”.

Presente alla prima giornata anche il Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Lorenzo Lo Muzio. “La nostra Università, da sempre attenta a migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori, ha appena inaugurato un master di primo livello e ha chiesto l’attivazione di un corso di laurea magistrale sui temi del management e del benessere lavorativo. Presupposti, questi, di una concreta collaborazione con la ASL Foggia”.

I lavori proseguiranno sino a venerdì 23 giugno.