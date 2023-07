Il Festival delle Terre d’acqua parte con il Destination Marketing awards e con 10 storie di successi turistici

Il Festival delle Terre d’Acqua entra nel vivo e propone a Manfredonia una due giorni per riconnettere il territorio ai suoi talenti, sostenere gli attori dello sviluppo locale e diffondere esperienze e processi di costruzione di bellezza, cultura e legalità. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Re Manfredi, proporrà la terza edizione del Destination Marketing Awards (venerdì 7 luglio) e la trentesima edizione del Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” (sabato 8 luglio).

Venerdì 7 luglio 2023 a partire dalle ore 20.00, in Piazza Falcone e Borsellino, l’appuntamento è con il Destination Marketing Awards, il riconoscimento a chi ha saputo valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche della Puglia, del Gargano e dell’intero Sud Italia. Il premio, condotto da Stefania Benincaso e Rocky Malatesta, riconoscerà l’impegno e le visioni di professionisti del settore turistico che con le loro idee hanno contribuito a fortificare l’economia dei propri territori. Il Destination Marketing Awards quest’anno andrà a Fabio Viola, videogame designer, producer, fondatore del collettivo di artisti TuoMuseo che ha prodotto videogiochi culturali come Past for Futureper il MARTA di Taranto; Franco Grasso, fra i più importanti revenue manager d’Europa e fondatore della prima società italiana specializzata in pricing che offre consulenza e formazione nel settore del revenue management alberghiero; Nevio D’Arpa, fondatore di BTM (Business Tourism Management) che poi diventerà 365 giorni in Puglia, evento unico nel suo genere che ha ridisegnato il modello di promozione territoriale del territorio pugliese e dell’intero Mezzogiorno; Viola Tarantino, esperta di wedding tourism e fondatrice nel 2018 dell’Associazione Wedding Planner Puglia e nel 2020 della Puglia Wedding Production Association, l’associazione rappresentativa dell’industria del matrimonio in Puglia. Ancora: Carmelo Fanizza, fondatore nel 2009 (e attualmente presidente) della Jonian Dolphin Conservation, associazione di ricerca scientifica finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto e del Mar Ionio Settentrionale; Matteo Silvestri, presidente dell’associazione Trabucchi storici del Gargano, una realtà territoriale che opera per la riqualificazione e la tutela dell’inestimabile patrimonio culturale dei trabucchi, antichi strumenti di pesca tradizionalmente utilizzati lungo le coste del Gargano; Michele Solimando, esperto birraio, fondatore nel 2017 di Rebeers e creatore di Fovea, la prima e unica birra al mondo fatta solo con malto di grano duro; Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e presidente pugliese di Federalberghi e di recente alla guida dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia per il quadriennio 2023/2027; Andrea Polimeno e Floriana Guida, presidente e vicepresidente dell’Associazione Naturalmente a Sud e ideatori di House Sud E.S.T., una vecchia casa del capostazione di Manduria trasformata in un luogo accogliente per gli amanti della mobilità lenta e del turismo sostenibile e responsabile. La serata verrà allietata dalle performance dell’attore sipontino Vincenzo De Michele, del comico Gianni Ciardo, del duo Boccassile e Maretti e del trio composto da Giulio Bianco, Giacomo Casciaro e Michele Bianco che proporranno alcuni brani popolari tratti dal loro ultimo disco, “Di zampogne, partenze e poesia”. Durante il Destination Marketing Awards, inoltre, ci sarà un’anticipazione speciale del Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” con la premiazione del magistrato foggiano Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Premio Re Manfredi 2023 per le legalità. «Il Destination Marketing Awards vuole essere un momento di confronto e di scoperta di esperienze vincenti nel settore turistico. Premieremo uomini e donne che con le loro visioni e le loro idee hanno saputo valorizzare destinazioni, territori e nuove frontiere del turismo. Il premio vuole rappresentare un momento di sprono per la città di Manfredonia per ritrovare e strutturare una sua peculiare proposta turistica degna delle ricchezze che il nostro territorio offre», dichiara Michele De Meo, presidente della Fondazione Re Manfredi. L’appuntamento gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Comune di Manfredonia, della Camera di Commercio di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di Puglia Promozione, dell’Acquedotto Pugliese, del Gal DaunOfantino e del Touring Club Italiano.L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per esigenze particolari si può contattare la Fondazione tramite mail al seguente indirizzo: info@fondazioneremanfredi.it.