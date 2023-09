Manfredonia, Forza Italia Puglia: “da oggi all’opposizione di Rotice”

Dichiarazione del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il coordinamento cittadino di Forza Italia di Manfredonia ha rappresentato agli organi provinciali e regionali del partito, tramite l’on Giandiego Gatta, la necessità di interrompere il sostegno al sindaco Rotice per le motivazioni ormai note. Il coordinamento regionale, nel rispetto delle scelte dei territori, ne prende atto e conferma quanto deciso dal gruppo manfredoniano. Perciò, Forza Italia entra a far parte dell’opposizione all’amministrazione comunale e continuerà a svolgere la sua azione, come sempre, nell’esclusivo interesse della comunità di Manfredonia”.