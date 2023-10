Vitulano Drugstore Manfredonia, subito vittoria d’élite! Sconfitto il Giovinazzo nel derby

La prima, storica giornata di Serie A2 Élite ha subito regalato spettacolo ed emozioni. Spicca in positivo un grandissimo derby: sabato 30 settembre, al PalaScaloria di Manfredonia, si sono affrontate Vitulano Drugstore Manfredonia e Defender Giovinazzo.

Ad uscirne vittoriosi, in una sfida spettacolare nonostante entrambe le squadre non arrivassero a pieno organico, sono stati i sipontini in una gara ricchissima di emozioni. Il risultato finale è stato di quattro reti a tre.

CRONACA

Ritmi alti dal primissimo momento con subito occasioni da sussulto per entrambe le compagini. Stappa la lattina il Giovinazzo con la rete di Gui Lima Fermino. Reazione immediata sipontina che porta al pareggio con uno schema da fallo laterale che permette a Daniele Zullo di scoccare la sua prima freccia con la sua nuova maglia. Poco dopo, missile dalla banda sinistra di Dariush Djelveh per il vantaggio. La seconda metà di primo tempo rimane combattuta sportivamente, ma una disattenzione in costruzione regala a Fermino il pareggio a mezzo minuto dalla sirena.

Secondo tempo di fiamma per i biancocelesti: puntata di Diohan Barbieri e, poco dopo, grandissima punizione di Davide Moura per portare il punteggio sul 4-2. I padroni di casa non chiudono la gara e i giovinazzesi giocano la carta del portiere di movimento. Fasi concitate ed emozionanti nel finale, c’è anche il gol di Junior Silon ma alla fine il Vitulano Drugstore Manfredonia resiste e porta casa tre punti e un derby che porta fiducia e rinnova le buone speranze.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Murgo, Zullo, Barbieri, Zoppo, Palumbo, Djelveh, Colangelo, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Defender Giovinazzo: Binetti, Menini, Piscitelli (c), Fanfulla, Fermino, Silon, Dicapua, Marolla, Montelli, Lanotte, Palumbo, Jander. All. Bernardo.

TABELLINO

Vitulano Drugstore Manfredonia: Zullo 6’47″pt; Djelveh 9’20″pt; Barbieri 3’31″st; Moura 4’30″st.

Defender Giovinazzo: Fermino 5’52″pt, 19’28″pt; Silon 16’51″st.

AMMONITI:

Vitulano Drugstore Manfredonia: Giampaolo, Barbieri.

Defender Giovinazzo: Palumbo.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia