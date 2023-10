Percorso: Da Largo Diomede si percorrerà il Lungomare Nazario Sauro fino a Piazza Marconi, per poi dirigersi in Corso Manfredi da cui, costeggiando il Castello Svevo-Angioino, il corteo scenderà nuovamente sul lungomare in prossimità di Spiaggia Castello e della Statua di Re Manfredi, per poi concludersi in Largo Diomede dove si terrà l’evento di chiusura.

Torna la Camminata in Rosa di Manfredonia, emblema ormai consolidato della prevenzione del tumore al seno, con una edizione dedicata a Francesca Di Pierro, insegnante di sostegno prematuramente scomparsa a causa di questa patologia.

Quest’anno la Camminata in Rosa conclude il percorso della prima settimana di Capitanata in Rosa, manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione del tumore alla mammella e della violenza di genere, realizzata con il contributo della Regione Puglia e legata alla campagna regionale (assessorato al Welfare e assessorato allo Sport) “Allènati contro la violenza”. Nel programma di Capitanata in Rosa sono previste anche altre attività motorie ludico-sportive e attività di promozione del territorio.

La marcia per la prevenzione di Manfredonia, come detto, partirà da Largo Diomede e coprirà le vie principali della città con il motto “Prevenire, Curare, Guarire”, le parole d’ordine che da sempre accompagnano questa manifestazione. Per partecipare alla Camminata in Rosa non è prevista una quota di partecipazione, ma presso il comitato UISP di Via Maddalena 99 a Manfredonia sono disponibili i kit di partecipazione (composto da t-shirt rosa a tema, cappellino e sacca), è gradito un contributo di adesione. Il ricavato della Camminata in Rosa di Manfredonia sarà devoluto al Comitato regionale Puglia della Susan G. Komen Italia.

“Il convegno tecnico-scientifico non si è tenuto – commenta Antonietta D’Anzeris, consigliera nazionale UISP –. Abbiamo bisogno di risposte concrete da parte delle Istituzioni preposte alla tutela della Salute. Le liste d’attesa anche per le visite sono purtroppo ancora troppo lunghe, non si riesce ad essere tempestivi in tutti i casi e non tutti possono permettersi visite private dai costi ancora molto elevati. Siamo fiduciosi che le risposte arriveranno e, come UISP, proseguiamo nella nostra attività di sensibilizzazione verso le attività sportive e motorie che contribuiscono al miglioramento del benessere psico-fisico degli individui, sia nella fase di prevenzione che nella fase di guarigione di molte patologie”.

“Ci siamo e ci saremo sempre – sottolinea Orazio Falcone, presidente del Comitato UISP Foggia Manfredonia –. Siamo al fianco di tutti ma soprattutto delle fasce fragili della popolazione con il nostro ruolo di promozione e diffusione di buone pratiche sportive e motorie presso tutti i cittadini, a maggior ragione oggi che il Diritto allo Sport è riconosciuto nella Costituzione del nostro Stato. Quest’anno abbiamo moltiplicato gli sforzi e, grazie al progetto Capitanata in Rosa, portiamo anche in altri comuni del territorio le attività di sensibilizzazione a favore della prevenzione del tumore alla mammella, unendole al tema della violenza di genere con la campagna Allènati contro la violenza”.

Il programma di Capitanata in Rosa

Conferenza open air “Scendiamo in campo insieme”:

– lunedì 2 ottobre, ore 17.30 in Piazza del Popolo a Manfredonia;

– giovedì 5 ottobre, ore 17.30 in Piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo;

– sabato 7 ottobre, ore 10.00 in via Celestino Galliani a Monte Sant’Angelo;

– martedì 17 ottobre, ore 18.00 a Mattinata;

– sabato 28 ottobre, ore 10.00 a Cerignola.

Le Camminate in Rosa del mese di Ottobre si terranno anche a Monte Sant’Angelo (15 ottobre), Mattinata (22 ottobre), Cerignola (28 ottobre), San Giovanni Rotondo (29 ottobre).