A Vico del Gargano e Rodi Garganico arriva l’unità mobile per la prevenzione del tumore della cervice uterina

La ASL di Foggia in linea con la Regione Puglia, promuove programmi di screening gratuiti oncologici itineranti, per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina. L’ambulatorio mobile per l’effettuazione del pap test- HPV DNA test sarà presente nei comuni della Capitanata secondo il seguente calendario:

11 novembre 2023 : Vico del Gargano , via Di Vagno 2, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

: , via Di Vagno 2, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 12 novembre 2023: Rodi Garganico, corso Madonna della Libera 118 (vicino al Poliambulatorio ASL FG), dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

A cosa serve lo screening del cervicocarcinoma

Serve ad individuare alterazioni delle cellule del collo dell’utero o la presenza del virus HPV, attraverso il pap test- HPV DNA test.

A chi si rivolge

Il programma di screening si rivolge alle donne tra 25 e 64 anni. Il risultato, se negativo, sarà inviato a casa.

Che cosa è il pap test- hpv dna test

È un test che si effettua attraverso il prelievo indolore delle cellule della cervice uterina. Viene eseguito con le stesse modalità di una visita ginecologica.

Se il risultato è positivo?

In caso di risultato positivo o dubbio la donna sarà contattata telefonicamente per essere sottoposta ad ulteriori indagini.

Come prenotarsi

Per usufruire degli screening è opportuno prenotarsi telefonando al numero 800.905501, scrivendo una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it o utilizzando l’apposito QR Code.