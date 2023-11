La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, rappresenta una vera e propria esperienza natalizia in cui si mescoleranno installazioni creative, performance artistiche, degustazioni, laboratori del gusto, visite guidate, escursioni e l’apertura straordinaria dell’Info Point Pro Loco ubicato in Via Maddalena 99 che intensificherà il servizio di accoglienza turistica.

Manfredonia Christmas Experience prevede la realizzazione di un originale allestimento natalizio in Via Maddalena e Arco Boccolicchio, realizzato dai volontari della Pro Loco e alcuni residenti, con il contributo delle attività commerciali presenti e utilizzando elementi distintivi del territorio: pale di fico d’india, alloro, erbe aromatiche, inserte di pomodori, peperoncini rossi, forti nel colore ma anche nel sapore che danno ai piatti invernali e che aiutano a riscaldare il cuore.

L’allestimento, ideato grazie alla creatività dell’art director e socio Vincenzo Colella, è stato realizzato con elementi tipici pugliesi e vuole ricollegarsi al Brand identitario della Puglia per accogliere e informare i turisti circa le bellezze e le tradizioni dei nostri luoghi, si configura quale primo esperimento del Progetto PRO LOCO Social Lab per la promozione e valorizzazione della città.

La mission è quella di far crescere nei cuori dei cittadini, l’amore e la consapevolezza verso il patrimonio culturale della nostra città, per trasformare i “luoghi” di Manfredonia, in luoghi dell’anima da preservare e che rappresentano la nostra identità, storica e culturale. L’evento interessa anche Corso Manfredi, dove alcuni commercianti si sono impegnati per garantire l’illuminazione natalizia lungo tutto il percorso.